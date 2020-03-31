В условиях готовности

26 марта на основании Указа Главы Республики Башкортостан «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в РБ новой коронавирусной инфекции (2019-n CoV) вышло постановление главы Администрации МР Мишкинский район о создании оперативного штаба, в состав которого вошли глава администрации муниципалитета Павел Трапезников (руководитель штаба), зам главы администрации по кадрам и социальным вопросам Лариса Александрова (зам. руководителя штаба), главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Дамир Латыпов (секретарь штаба), главный врач ГБУЗ РБ «Мишкинская ЦРБ» Ильдар Абзалтдинов, начальник МКУ Отдел образования Сергей Александров, заведующая отделением социальной помощи на дому АНО ЦСОН «Семья» Юлия Имаева, директор Мишкинского информационного центра – главный редактор газеты «Дружба» Фирдаус Кадикова, секретарь Совета МР Мишкиский район Татьяна Коледина, заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства Динар Муртазин, управляющий делами администрации Ринат Сафин, начальник ОМВД России по Мишкинскому району Линар Худойназаров, главы сельских поселений.

Перед штабом поставлены задачи оказывать содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных Указом Главы РБ №УГ-111 от 18.03.2020 г.; постоянно проводить контроль и мониторинг распространения коронавирусной инфекции, проведения профилактических и карантинных мероприятий на территории Мишкинского района, ситуации на потребительском рынке, исполнения Указа Главы РБ на территории района; принимать неотложные меры по недопущению распространения коронарвирусной инфекции на территории района; осуществлять взаимодействие с заинтересованными организациями, предприятиями и учреждениями, ведомствами всех форм собственности по вопросам недопущения завоза и распространения новой короновирусной инфекции, обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных Указом Главы РБ.

На первом заседании оперативного штаба 27 марта со вступительным словом выступил глава администрации района Павел Трапезников. Он ознакомил, членов штаба с задачами, поставленными перед штабом.

Ильдар Абзалтдинов рассказал о ходе работы в условиях повышенной настороженности. По словам Ильдара Жановича, в ЦРБ имеется инфекционное отделение, больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными средствами, масками, тестами, ведется дальнейшая подготовительная работа. Павел Владимирович отметил, что на фельдшеров сельских ФАПов накладывается работа по ведению профилактической и разъяснительной работы среди населения.

Лариса Александрова проинформировала о ходе работы по осуществлению поквартиного обхода в случаях прибытия граждан из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции и находящихся на самоизоляции. Созданы мобильные группы для работы в этом направлении. Очень важно соблюдение режима самоизоляции, требований Указа Президента России РФ «Об объявлении в России нерабочих дней».

С информацией о прибывших из стран Европы и других иностранных государств ознакомил сотрудник ОМВД России по Мишкинскому району Юрий Айдаров.

Об организации дистанционной формы образовательного процесса и мероприятиях по внешкольной деятельности в режиме онлайн для обучающихся школ и СПО рассказал Сергей Александров.

Динар Муртазин проинформировал о мониторинге цен и наличия продовольственных товаров и товаров первой необходимости в торговых сетях, о наличии средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на территории района. Динар Накифорвич подчеркнул, что все вышеназванные товары в продаже есть, в необходимом количестве, мониторинг цен ведется ежедневно.