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Общество
31 Марта 2020, 17:08

В Башкирии запустили флешмоб Шаймуратовгерой

30 марта вошел в историю Башкирии знаменательным днем. В этот день прославленному командиру 112-ой Башкавдивизии М.Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России.

Жители республики флешмобом в соцсетях решили поддержать данное событие. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо выложить фото и сопроводить его хештегом #шаймуратовгерой. Присоединиться к акции сможет любой желающий.
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