Он родился в 1935 году в Бураевском районе в простой крестьянской семье. Был старшим из четверых детей. Его отец прошел всю Великую Отечественную войну. Празднуя Великую Победу, немногие дождались своих близких из той страшной войны. Возвращение отца домой было великим счастьем. Наверное, поэтому Акрам Рамазанов любит и ценит жизнь. Это - ответственный, энергичный и инициативный человек.

За 51 год трудовой деятельности он прошел долгий и трудный путь от рабочего до руководителя. Закончил торговый техникум. До переезда в село Мишкино с 1972 по 1982 годы возглавлял коммунальную службу в Караидельском районе. В 1982 году с семьей переехал в Мишкино. Возглавил Мишкинское райпотребобщество, затем много лет работал директором заготконторы. Многие помнят, как кипела жизнь в районе в те годы.

В 1994 году был образован Мишкинский прорабский участок Уфимского треста "Газспецстрой", который активно включился в строительство газопроводов. Его прорабом стал Акрам Рамазанов, человек с деловой хваткой. Он постоянно повышал свой профессиональный уровень - помимо торгового техникума, без отрыва от производства закончил еще строительный техникум.

Коллективом Мишкинского прорабского участка Уфимского треста "Газспецстрой" была проделана огромная работа, чтобы в наших домах сегодня был газ. Они строили газопроводы любой сложности. Без преувеличения можно сказать, что работали по всему району, газифицировали не только частный сектор, но и различные предприятия - асфальтный завод и базу ДСПМК, ветлабораторию, МПМК, асфальтный завод ДРСУ и другие организации.

Работа руководителя всегда была сложной - ее оценивают и вышестоящие структуры и подчиненные. Но одно точно - Акрам Рамазанов всегда был сильной личностью, он не плыл по течению, любил работать. Им сделано немало во благо нашего района. Где бы ни трудился Акрам Агзамович, везде его труд оценивался высоко. В семейном архиве хранятся благодарственные письма и почетные грамоты от администраций Караидельского и Мишкинского районов, от Уфимского треста "Газспецстрой". За плодотворную работу в строительстве, большой вклад в развитие призводства Акраму Агзамовичу была вручена Почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и дорожного комплекса Республики Башкортостан.