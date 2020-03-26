Заявите о праве на льготу

заявительный характер. Следовательно, для получения льгот по имущественным налогам физических лиц гражданину необходимо направить заявление о предоставлении льготы.

Заявление на льготу необходимо подать по установленной форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@, а также вправе приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

При этом в заявлении налогоплательщика обязательно должны быть указаны реквизиты подтверждающих документов. Для оперативности вынесения решения о предоставлении налоговых льгот налоговые органы рекомендуют представлять документы, подтверждающие право на льготу, по возможности, вместе с заявлением. В ином случае, для проверки обоснованности заявленных прав на льготу, налоговые органы должны будут направить запрос в уполномоченные органы.

Способы подачи заявления:

Подать заявление на льготу можно любым удобным способом: обратившись лично в любой налоговый орган или офис МФЦ, направить по почте, а также через личный кабинет на сайте ФНС России (https://lkfl.nalog.ru/lk/) или мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступного для скачивания в App Store и GooglePlay.

Кто устанавливает льготы:

Льготы по имущественным налогам установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, а также по транспортному налогу - законом Республики Башкортостан от 27.11.2002 № 365-з, по налогу на имущество физических лиц и по земельному налогу - решениями представительных органов муниципальных образований. При этом, законодательством предусмотрены льготы как в виде полного либо частичного освобождения от уплаты налога, так и в виде пониженных ставок налога или необлагаемых налогом вычетов.

Федеральные вычеты:

На территории всей Российской Федерации 15 категорий граждан, в том числе пенсионеры, дети-инвалиды, инвалиды (1 и 2 гр., инвалиды детства), участники Великой Отечественной войны, военнослужащие и т.д. освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. При этом льгота предоставляется только по одному объекту каждого вида, т.е. по одной квартире, одному дому, и т.д.

По земельному налогу Налоговым кодексом Российской Федерации установлено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 6 соток земельного участка для отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов. Например, если площадь земельного участка составляет не более 6 соток - налог взыматься не будет, если превышает 6 соток - налог рассчитывается за оставшуюся площадь.

Кроме того, на всей территории Российской Федерации многодетные родители с 2018 года могут воспользоваться дополнительными вычетами по имущественным налогам: по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м. площади одного земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении; по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов и частей жилых домов – на величину кадастровой стоимости 7 кв.м., в отношении квартир, частей квартир и комнат – на величину кадастровой стоимости 5 кв.м. в расчете на каждого ребенка за один объект недвижимого имущества каждого вида.

Региональные вычеты:

На территории Республики Башкортостан от уплаты транспортного налога полностью освобождены Герои Советского союза и Российской Федерации. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны военной службы, инвалиды всех категорий, ветераны труда. Льгота предоставляется в отношении легковых автомобилей с мощностью до 150 лошадиных сил и грузовых автомобилей до 250 лошадиных сил, которым более 10 лет.

Кроме того, с 2018 года в Республике Башкортостан приняты дополнительные льготы в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога для многодетных семей и родителей ребенка - инвалида. Из многодетной семьи льготой может воспользоваться один из родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) в отношении одного легкового автомобиля с мощностью до 150 лошадиных сил, а также по одному автобусу с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил.

В семье, имеющей ребенка-инвалида, льготой может воспользоваться один из родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) в отношении одного легкового автомобиля с мощностью до 150 лошадиных сил.

Если владельцы указанных категорий имеют два и более транспортных средства – по выбору за одно транспортное средство.

Для всех граждан республики предусмотрены льготы в виде пониженных ставок транспортного налога, к примеру, в отношении одного легкового автомобиля с мощностью до 150 лошадиных сил.

Дополнительные местные льготы:

Решениями представительных органов муниципальных образований предусмотрены дополнительные льготы. По налогу на имущество физических лиц, к примеру, в г. Уфа - для детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, для многодетных родителей и детей в многодетных семьях, а также для родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих детей инвалидов.По земельному налогу во многих районах освобождены от уплаты земельного налога многодетные семьи.

Полный перечень льгот по имущественным налогам физических лиц в разрезе каждого муниципального образования размещен в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (www.nalog.ru).