Важная информация для туристов из Башкирии находящихся за границей

Сегодня до 14.00 по московскому времени всем российским туристам, которые сейчас еще за рубежом, надо заявить о себе на сайте МИД РФ. Эти списки нужны для организации вывоза наших людей на родину. Сейчас за пределами России остаются еще много жителей нашей республики. Да, мы точечно помогаем тем, кто оказался без денег и без билетов, но для того, чтобы эту работу вести системно, нужны сведения о вас.

Зарегистрироваться надо на сайте МИД РФ: https://sos.midhelp.ru/from_users/route_registration/..