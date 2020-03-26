Важная информация для туристов из Башкирии находящихся за границей
Внимание! Важная информация для наших земляков, которые находятся за границей!
Сегодня до 14.00 по московскому времени всем российским туристам, которые сейчас еще за рубежом, надо заявить о себе на сайте МИД РФ. Эти списки нужны для организации вывоза наших людей на родину. Сейчас за пределами России остаются еще много жителей нашей республики. Да, мы точечно помогаем тем, кто оказался без денег и без билетов, но для того, чтобы эту работу вести системно, нужны сведения о вас. Зарегистрироваться надо на сайте МИД РФ: https://sos.midhelp.ru/from_users/route_registration/..
Колл-центр Госкомитета РБ по туризму: 8 800 505 94 56.
При трудностях с регистрацией все данные регистрационной формы МИД отправляйте на почту Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям: [email protected] или на What’s app: +79174077484
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