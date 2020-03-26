Находящихся за рубежом жителей Башкирии, просят обратиться в министерство иностранных дел России

Об этом на оперативном совещании правительства республики сообщил Р.Хабиров. О своем пребывании за рубежом необходимо заявить до 14.00 26 марта.

Агентство Башинформ сообщило, что свои контакты жители могут оставить по телефону +79174077484, либоо на сайте. Кроме того действует колл-центр Госкомитета РБ по туризму: 88005059456.