Находящихся за рубежом жителей Башкирии, просят обратиться в министерство иностранных дел России
Находящихся за границей жителей Башкортостана, настоятельно просят обратиться в министерство иностранных дел России.
Об этом на оперативном совещании правительства республики сообщил Р.Хабиров. О своем пребывании за рубежом необходимо заявить до 14.00 26 марта.
Агентство Башинформ сообщило, что свои контакты жители могут оставить по телефону +79174077484, либоо на сайте. Кроме того действует колл-центр Госкомитета РБ по туризму: 88005059456.
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