+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
26 Марта 2020, 14:19

Находящихся за рубежом жителей Башкирии, просят обратиться в министерство иностранных дел России

Находящихся за границей жителей Башкортостана, настоятельно просят обратиться в министерство иностранных дел России.

Об этом на оперативном совещании правительства республики сообщил Р.Хабиров. О своем пребывании за рубежом необходимо заявить до 14.00 26 марта.
Агентство Башинформ сообщило, что свои контакты жители могут оставить по телефону +79174077484, либоо на сайте. Кроме того действует колл-центр Госкомитета РБ по туризму: 88005059456.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru