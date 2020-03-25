В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин уделил особое внимание материальной поддержке семей с детьми.

После получения советующих федеральных нормативных правовых актов, нашим Филиалом будет организована широкая информационная кампания среди населения по порядку приема заявлений и документов на указанную выплату.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Финансирование семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с января 2020 года ежемесячное пособие на первого ребенка можно получать, если на одного члена семьи приходится меньше 2-кратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации. На территории Башкортостана в 2020 году на данное пособие имеют право семьи при рождении первенца, где ежемесячный доход на каждого члена семьи составляет не более 20 868 (10 434 x 2) рублей.

При этом данная мера государственной поддержки распространяется только на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на её территории. Ребенок также должен являться гражданином РФ. Размер выплаты составляет 9789 рублей. Пособие назначается до достижения ребенком возраста 3-х лет. Ранее, до конца 2019 года, выплаты на первого ребенка производилась до достижения ребенком возраста полутора лет.

Также с 1 января 2020 года в порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно (независимо от возраста старших детей) внесены изменения, а именно: право на данную выплату теперь имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Башкортостан за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году – 20 868 рублей). Размер выплаты составляет 8993 рубля.

Единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей будут получать семьи, в которых воспитываются восемь и более детей в возрасте до 23 лет – это ещё одно нововведение 2020 года, внесшего значительные изменения в пользу семей с детьми. Отметим, раньше претендовать на выплату могли лишь родители, все восемь детей которых не достигли совершеннолетия. С этого года данная мера государственной поддержки предоставляется семьям, постоянно проживающим в республике не менее трех лет, в которых воспитываются, как уже отмечено, восемь и более детей в возрасте до 23 лет. Семьи получат выплату независимо от того, работают дети или учатся.

Для повышения общественного статуса многодетных семей в Республике Башкортостан осуществляется выдача удостоверений многодетным семьям. Получить документ сможет один из родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет. Такой документ, дающий право на различные скидки и льготы в торговые сети, развлекательные центры, музеи, театры разработан в республике впервые.

Также, Постановлением Правительства Республики Башкортостан утвержден порядок выдачи и оплаты сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Республики Башкортостан. Документ вступил в силу 11 ноября 2019 года.

Сертификат является именным документом, удостоверяющим право заявителя на возмещение затрат (части затрат) по газификации индивидуального жилого дома. Он выдается следующим категориям граждан: а) участникам Великой Отечественной войны; б) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий; в) инвалидам; г) семьям, имеющим детей-инвалидов; д) многодетным семьям.

Срок действия сертификата - 2 года. В зависимости от категории заявителя он выдается номиналом 60 000 или 100 000 рублей. Но для малоимущих граждан из числа многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих ребенка-инвалида, компенсация за газификацию составит 100 000 рублей. Сертификат на такую же сумму – 100 тысяч рублей – получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.

Вносятся изменения в предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан.

Проект закона разработан в целях приведения Закона Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года № 69-з «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан» в соответствие с федеральным законодательством.

В настоящее время размер ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяется в процентном отношении, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, к республиканским стандартам стоимости жилищно-коммунальных услуг, ежегодно устанавливаемым Правительством Республики Башкортостан по муниципальным образованиям. С 1 июля 2020 года предлагается предоставлять ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из фактических начислений платы за жилищно-коммунальные услуги, в размерах, установленных законодательством.

Получателям ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг был произведен перерасчет с 01 октября 2019 года (с начала отопительного периода) в январе-феврале 2020 года.

Документы на меры социальной поддержки граждане могут предоставить: лично при посещении филиала Республиканского центра социальной поддержки населения; через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (независимо от места жительства или пребывания); по почте (с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Подлинность подписей заявителя на заявлении и копиях документов, направляемых по почте, должна быть нотариально заверена); в форме электронных документов (через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан либо с использованием других информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются законодательством Российской Федерации).

За 2019 год было перечислено денежных средств по предоставлению мер социальной поддержки населению Бирского района и г. Бирска, а также Аскинского, Балтачевского, Бураевского, Караидельского и Мишкинского районов в сумме 741 миллион рублей. Средний процент охвата населения мерами социальной поддержки в 2019 году составил 43,2%. Все обязательства, возложенные на филиал, в прошлом году были исполнены.

Соцстипендии студентам и социальное пособие малообеспеченным гражданам

В республиканское законодательство были внесены изменения в части предоставления социального пособия. Эта выплата предоставляется в настоящее времямалообеспеченным семьям и одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан, независимо от категорий.

На дату подачи заявления о назначении социального пособия все трудоспособные члены семьи ребенка (мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, женщины — от 16 до 55 лет), доходы которых учитываются при исчислении величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка, работают или учатся в образовательной организации по очной форме обучения, за исключением: а) инвалидов и детей-инвалидов; б) беременных женщин с 20 неделями беременности; в) трудоспособных членов семьи, признанных в установленном прядке безработными;

г)трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом 1 группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста; д) трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской местности;

е) единственного трудоспособного члена (родителя) неполной многодетной семьи либо одного из трудоспособных членов (родителей) многодетной полной семьи, если один из них работает или учится (либо относится к категориям граждан, указанных в подпунктах «а» — «г» настоящего пункта); ж) трудоспособных членов семьи ребенка в возрасте от 14 до 18 лет, освобожденного из воспитательной колонии.

Жилищные субсидии

Получателям субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг был произведен перерасчете с 01 октября 2019 года (с начала отопительного периода) в январе-феврале 2020 года.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 479 от 28.09.2018 г. (в редакции от 30.09.2019г. № 596) установлен способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан с начала отопительного периода 2019-2020 годов.

Для расчета размера субсидий применяются республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг соответственно: в отопительный период в больших размерах, в межотопительный период – в меньших размерах. Таким образом, после окончания отопительного периода по субсидиям будет произведен перерасчет.

Онлайн-калькулятор в помощь

На сайте Минтруда РБ работает онлайн-калькулятор, с помощью которого можно узнать, имеет ли смысл оформлять документы.

Для того, чтобы рассчитать примерный размер субсидий на жилищно-коммунальные услуги, надо ввести в таблицу сведения об условиях проживания, сведения о составе, доходах семьи и расходах на оплату ЖКУ и сумму фактических расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Список документов, необходимых для получения субсидий, опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в разделе «Выплаты, пособия, компенсации».

Компенсация на капитальный ремонт

Постановлением Правительства РБ продлен срок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Напомним, что право на компенсацию имеют одиноко проживающие неработающие собственники квартиры, достигшие возраста 70 лет и старше, а также, если эти граждане проживают в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров.

Кроме того, предусмотрена выплата доплаты к ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК) в фиксированном размере:

85 рублей 80 копеек при проживании в домах с этажностью до 6 этажей (включительно). Комментируя условия, определяющие право граждан на указанную выше доплату, необходимо отметить, что кроме возрастного ограничения (старше 80 лет) есть еще и другие существенные условия: гражданин, достигший возраста 80 лет должен также являться собственником жилого помещения; в случае, совместного проживания с другими членами семьи, все они должны находиться в пенсионном возрасте и при этом не работать.

Обращаем внимание, что если заявитель в настоящее время является получателем ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячной компенсационной выплаты по оплате жилого помещения, отопления и освещения, то у него появляется право выбора между данными разновидностями мер социальной поддержки. Это значит, что одновременно двумя видами компенсации расходов на оплату

ЖКУ гражданин пользоваться не может.

Продолжается работа по реализации Федеральных законов в области повышения уровня социальной защищенности граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, многодетных семей, усилению адресной социальной помощи населению.

В прошлом году в рамках мероприятий «Обучение пожилых граждан в «Народном университете третьего возраста» прошли обучение 303 гражданина пенсионного возраста по дисциплинам: «Обучение основам компьютерной грамотности», «Кулинария», «Парикмахерское искусство», «Основы кройки и шитья», «Изготовление сувениров», «Овладение курсом продвинутого пользователя персонального компьютера», «Лекарственные травы», «Обучение английскому языку», «Обучение основам и методологии личной гигиены и лечебной физкультуры», «Современные технологии в плодоовощеводстве», «Основы семейной психологии», «Обучение танцам», «Правовая грамотность», «Хоровое пение», «Культура и история родного края».

Пособие на погребение выплачивается в размере 6838,44 рублей.

Выплата производится органом, где умерший получал пенсию. Если покойный не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности, социальное пособие на погребение осуществляется филиалом Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства.