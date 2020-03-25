Поможет интернет-сервис

Это интернет-сервис, который помогает гражданам получать ряд муниципальных и государственных услуг.

Использование данного сервиса значительно облегчает жизнь. Не выходя из дома можно отправить заявку почти в любую инстанцию. Главное, чтобы у Вас была страница на портале ГОСУСЛУГ и чтобы она имела статус Подтвержденной. В другом случае, Вам придется подтвердить страницу в Филиале ГКУ РЦСПН по Бирскому району и г. Бирску РБ либо в отделении РГАУ МФЦ. Подтвержденная учетная запись нужна для получения доступа ко всем услугам на портале.

В социальной сети «ВКонтакте»ведется группа СОЦПОДДЕРЖКА БИРСК (https://vk.com/gkubirsk), где имеется подробная инструкция по заполнению заявления на портале госуслуг и отправки его в ведомство.

На сайте Республиканского центра социальной поддержки населения работает онлайн-консультант, который позволяет жителям республики максимально полно узнать о своих правах на государственную социальную помощь. Ответив на вопросы анкеты о своем возрасте, социальном статусе, семейном положении и жизненных обстоятельствах пользователь сможет получить информацию о социальных выплатах, гарантированных законодательством в области социальной поддержки граждан. Информация, которую гражданин сообщает о себе, анализируется на условиях анонимности, что гарантирует защиту персональных данных. Онлайн-консультант самостоятельно определит, к какой категории льготников относится анкетируемый и члены его семьи, рассчитает прожиточный минимум в зависимости от возрастного состава семьи для определения права

на адресную социальную помощь.

Подробную информацию о социальных выплатах можно получить, перейдя по ссылке «Подробнее», расположенной напротив наименования