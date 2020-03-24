В России создали сервис для онлайн-учебы и работы во время карантина по коронавирусу

Запущен он был по заказу правительства России и объединит под одной площадкой около 60 развлекательных и полезных сервисов для реализации поездок, работы, учебы и развлечений.

К примеру, электронный портал собрал воедино список онлайн-кинотеатров. Большая часть сервисов бесплатна или имеет льготный период. Сервис предупреждает, что если к нему подключена банковская карта, то при неиспользовании услуги ее нужно отключить, чтобы не списывалась абонентская плата.