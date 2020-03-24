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Общество
24 Марта 2020, 13:41

В России создали сервис для онлайн-учебы и работы во время карантина по коронавирусу

В России с 23 марта начал свою работу портал «Все. Онлайн».

Запущен он был по заказу правительства России и объединит под одной площадкой около 60 развлекательных и полезных сервисов для реализации поездок, работы, учебы и развлечений.
К примеру, электронный портал собрал воедино список онлайн-кинотеатров. Большая часть сервисов бесплатна или имеет льготный период. Сервис предупреждает, что если к нему подключена банковская карта, то при неиспользовании услуги ее нужно отключить, чтобы не списывалась абонентская плата.
Как рассказал корреспондентам ТАСС премьер-министр М.Мишустин, сервис призван помочь людям, вынужденным на время коронавируса находиться дома. Он поможет им работать и учиться удаленно, используя различные онлайн-площадки.
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