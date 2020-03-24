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Общество
24 Марта 2020, 13:36

В Башкортостане на единый многоканальный телефон начали поступать первые звонки по вопросам распространения коронавируса

В Башкортостане заработал единый колл-центр регионального отделенияПартии по информированию и консультированию населения по коронавирусу.Его запустили по решению Секретаря регионального отделения «ЕдинойРоссии», Главы РБ Радия Хабирова при Региональном штабе попротиводействию распространения инфекции. 23 марта, на контактный номер8-800-201-89-03 начали поступать первые звонки.

«Это будет очень востребованная для граждан структура. В республике
действуют порядка 12 горячих линий на различные темы, но люди зачастую
хотят узнать информацию в одном месте и не знают куда позвонить», -
рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем
Ахмадинуров.
По словам заместителя министра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, в
топ-вопросов в горячую линию Минздрава входят темы по жизнеобеспечению и
оформлению больничных листов. На сегодняшний день в республике нет
зарегистрированных случаев заражения. Однако ежедневно из-за рубежа, где
неблагополучная эпидемическая ситуация, прилетают тысячи граждан. У
населения возникает множество вопросов по разным направлениям.
Колл-центр будет работать в круглосуточном режиме. Специалисты прошли
обучение, чтобы грамотно отвечать на вопросы по профилактике инфекции и
при необходимости переключать на горячие линии профильных министерств и
ведомств.
Отдельные операторы будут работать в проекте «Наша забота»: обзванивать
одиноких пожилых людей, чтобы предоставить им помощь через
молодогвардейцев и «волонтеров Победы».
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