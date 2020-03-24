В Башкортостане на единый многоканальный телефон начали поступать первые звонки по вопросам распространения коронавируса

«Это будет очень востребованная для граждан структура. В республике

действуют порядка 12 горячих линий на различные темы, но люди зачастую

хотят узнать информацию в одном месте и не знают куда позвонить», -

рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем

Ахмадинуров.

По словам заместителя министра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, в

топ-вопросов в горячую линию Минздрава входят темы по жизнеобеспечению и

оформлению больничных листов. На сегодняшний день в республике нет

зарегистрированных случаев заражения. Однако ежедневно из-за рубежа, где

неблагополучная эпидемическая ситуация, прилетают тысячи граждан. У

населения возникает множество вопросов по разным направлениям.

Колл-центр будет работать в круглосуточном режиме. Специалисты прошли

обучение, чтобы грамотно отвечать на вопросы по профилактике инфекции и

при необходимости переключать на горячие линии профильных министерств и

ведомств.

Отдельные операторы будут работать в проекте «Наша забота»: обзванивать

одиноких пожилых людей, чтобы предоставить им помощь через