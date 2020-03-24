С 13 по 15 марта в г.Октябрьский проходил Республиканский образовательный форум волонтеров Победы

- В течение 3 дней мы услышали интересные доклады, полезные рекомендации спикеров, рассказы о личном опыте и многое, многое другое.

На открытии форума с приветственным словом к молодежи выступил ветеран Великой Отечественной войны Ефим Андриянович Косткин. Он пожелал ребятам успешной образовательной программы, чтобы мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли на высоком уровне во всех муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

В рамках образовательной программы форума мы узнали о смыслах и целях Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», о том, как вовлекать молодежь в мероприятия по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также о минимальных исторических знаниях, чтобы уметь отстаивать правду о Победе и не поддаваться попыткам фальсификации истории.

В ходе проведения форума каждый написал поздравительные письма для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городе Москве в рамках Всероссийской акции «Письмо Победы». В преддверии Дня Победы эти письма будут вручены ветеранам.

Экспертами и лекторами республиканского форума стали представители Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Юлия Костицына, Зоя Руденко, Валерия Петрова, а также куратор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» по Республике Башкортостан Эдуард Саитбаталов и доктор исторических наук, профессор Михаил Бикмеев и, конечно же, представители ветеранского сообщества.