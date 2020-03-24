Информация по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина в части установления с 1 января 2020 года выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Во время встречи с журналистами и общественниками в Липецкой области Президент Российской Федерации В.В. Путин озвучил, что главным требованием будет соблюдение срока подачи заявления и уровень дохода родителей. Независимо от даты подачи заявления в течении 2020 года, указанная выплата будет предоставляться за весь период, начиная с января 2020 года, а в случае достижения ребенком в 2020 году возраста 3-х лет, - с момента достижения им возраста 3-х лет. В целях реализации Послания, в настоящее время на федеральном уровне ведется работа по корректировке федерального бюджета, подготовке нормативных правовых актов и утверждения порядка предоставления указанной выплаты (срок до 15 апреля текущего года). Таким образом, после получения соответствующих федеральных нормативных правовых актов, Министерством семьи и труда РБ будут разработаны республиканские нормативные правовые акты, устанавливающие правовые основы и порядок осуществления ежемесячной выплаты (до 1 мая текущего года).
ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, ЕСЛИ:
Вы – гражданин Российской Федерации.
Ребенок является гражданином Российской Федерации.
Среднедушевой доход на одного члена Вашей семьи в 2020 год не превышает 9804 рубля.
Возраст ребенка (детей) от 3 лет и до 7 лет включительно!
Выплата будет осуществляться с 1 января 2020 года независимо от даты подачи заявления в 2020 году (либо с момента достижения ребенком возраста 3 лет)!
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В 2020 ГОДУ – 4894,50 рублей
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
КУДА ОБРАТИТЬСЯ: в филиалы (отделы филиала по г. Уфе) государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения (адреса можно узнать на сайтах mintrud.bashkortostan.ru и rcspn.mintrudrb.ru) в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (www.mfcrb.ru) через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).