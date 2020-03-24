Информация по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина в части установления с 1 января 2020 года выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Во время встречи с журналистами и общественниками в Липецкой области Президент Российской Федерации В.В. Путин озвучил, что главным требованием будет соблюдение срока подачи заявления и уровень дохода родителей. Независимо от даты подачи заявления в течении 2020 года, указанная выплата будет предоставляться за весь период, начиная с января 2020 года, а в случае достижения ребенком в 2020 году возраста 3-х лет, - с момента достижения им возраста 3-х лет. В целях реализации Послания, в настоящее время на федеральном уровне ведется работа по корректировке федерального бюджета, подготовке нормативных правовых актов и утверждения порядка предоставления указанной выплаты (срок до 15 апреля текущего года). Таким образом, после получения соответствующих федеральных нормативных правовых актов, Министерством семьи и труда РБ будут разработаны республиканские нормативные правовые акты, устанавливающие правовые основы и порядок осуществления ежемесячной выплаты (до 1 мая текущего года).