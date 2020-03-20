Мои родственники в годы Великой Отечественной войны…

В небывалой по напряжению и ожесточенности войне, которая длилась 1418 трагических дней и ночей, многонациональный народ Советского Союза и его Вооруженные силы отстояли независимость и свободу великого государства, нашего любимого Отечества, раздавили фашистскую гадину в ее логове и освободили многие страны Европы от порабощения.

В преддверии Дня Победы мы вспоминаем тех, кому обязаны жизнью. В их числе те, кто, не покладая рук, работал на трудовом фронте, кто защищал Родину на фронтах и работал в тылу. Вся работа в городах, селах и деревнях легла на плечи подростков, женщин и стариков. Об этих героях мне рассказала моя бабушка Лилия Валерияновна Япаева.

Мой прапрадедушка, Дмитрий Кадиевич Кадиев, родился в 1905 году в деревне Чураево. Кстати, он учился в школе вместе с Янышем Ялкайном – классиком марийской литературы. Участвовал в Советско-Финской войне. У Дмитрия Кадиевича были младшие братья: Михаил и Николай. Все они воевали в частях Красной Армии.

Михаил героически погиб на берегу реки Днепр, прикрывая ценой своей жизни отступление однополчан. Попрощавшись с другом, он вступил в неравный бой с танками. О его подвигах семье рассказал однополчанин.

Николай служил в секретной части НКВД. В силу своей профессии ему нельзя было рассказывать о своих подвигах.

Дмитрий до войны работал трактористом, был бригадиром в МТС, а позже в колхозе. Воевал он в частях гаубичной артиллерии, освобождал Белоруссию, Литву, Польшу, воевал в Восточной Пруссии, штурмовал Берлин. Встретил Победу по дороге на Прагу. Он награжден дважды медалями «За отвагу», а также медалями «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «Взятия Кенигсберга», «Взятие Берлина». Он был трижды тяжело ранен.

Бабушка рассказывала, что Дмитрий не любил смотреть фильмы о войне. Кино не передавало всех ужасов военного времени. Со слезами на глазах рассказывал он эпизод из военной жизни, когда ему в рукопашном бою в окопе пришлось убить фашиста, где он еле остался живой. Рассказывал Дмитрий как подкармливали советские солдаты голодных детей Берлина. Домой вернулся в октябре 1945 года.

Другой мой прапрадедушка, Альмакай Аптыкаевич Аптыкаев, родился в 1899 году. Он был участником Гражданской войны. Вместе с братом Аплякаем организовали колхоз в деревне Андреевка. С началом войны Альмакая отправили на трудовой фронт, так как по состоянию здоровья он был не годен к строевой службе. Будучи сами голодными, подвозили продовольствие на фронт.

Дочь Аплекая, Аптыкаева Полина Аплекаевна окончив 10 классов школы в 1941 году, начала работать в Сосновской школе, а через несколько месяцев отправилась на фронт. Она была связисткой, участвовала в боях за Сталинград с мая 1942 года. Награждена медалями «За оборону Сталинграда» (22 декабря 1942года), «Жукова» (№ 0053348), Орденом Отечественной войны II степени (№ 2940069) и другими юбилейными медалями. На войне Полина встретила свою любовь, вышла замуж за командира. Закончила боевой путь в 1944 году, а в 1945 году родила дочь Риту.

Мой дедушка, Леонид Владимирович Япаев, рассказал, как его отец Владимир Япаевич Япаев, 1903 года рождения, полуголодный ковал оружие для фронта в Черниковском моторостроительном заводе.

Мои прапрабабушки, Айстан Ахмадеевна Кадиева и Сакива Ямбулатовна Аптыкаева, прабабушка Эрсылтан Саркиевна Япаева работали в колхозах во время войны от зари до зари.

Мой прадедушка, Валериян Дмитриевич Кадеев, родился в 1929 году. С 12 лет работал бригадиром в колхозе среди подростков. Моя прабабушка Изикай Альмакаевна, родилась в 1928 году. Не познав радости детства, они очень рано впряглись в тяжелый физический труд. Изикай работала в колхозе, а зимой вместе с братишкой Алексеем отправлялись на лесозаготовку.

Мы – молодое поколение, говорим спасибо ветеранам Великой Отечественной войны за мир, в котором живем. Мы всегда будем помнить и чтить память героев. Я хочу, чтобы об истории моих родных узнали многие люди. Я горжусь своими предками и пронесу эту гордость через всю жизнь, чтобы передать ее своим детям и внукам.