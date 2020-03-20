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Общество
20 Марта 2020, 15:28

Главе Башкирии сегодня стукнуло 56 лет

Сегодня, 20 марта, глава региона Радий Хабиров празднует свой 56 день рождения. В его ближайшем окружении рассказали, какой подарок он желал бы получить на свой день рождения.

Как сообщил в интервью председатель совета директоров АО ИА «Башинформ» Р. Мурзагулов, лучшим презентом на день рождения Хабирову стала бы любая посильная денежная помощь в строительстве хосписа в городе Уфе. Чиновник призвал жителей республики не тратить деньги и время на всякую ерунду, а сделать доброе дело.

Хоспис построят за территорией одного из торговых центров столицы. Еще в 2019 году Хабиров объявил сбор средств на его сооружение. Заработать хоспис должен в конце 2020 года.

Реквизиты для перечисления пожертвований для строительства хосписа:
Благотворительный фонд «Иман-Башкортостан»
ИНН 0274947160 КПП 027401001
р/с 40701810906000000289
кор/с 30101810300000000601
Башкирское Отделение №8598 ПАО СБЕРБАНК в г.Уфа
БИК 048073601
Назначение платежа: Добровольное пожертвование.
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