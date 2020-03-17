В селе Мишкино открылся коворкинг-центр

В короткие сроки в помещении была проведена реконструкция под бизнес-центр и сделано эстетичное оформление.

Перед открытием коворкинг-центра мне удалось побеседовать с Гульнарой Файзылгаяновна.

- Наш коворкинг-центр позиционирует себя как уникальное творческое пространство, объединяющее людей творческих профессий и вдохновляющее на работу, - говорит она. - Целевая аудитория коворкинг-центра состоит из различных групп, которые хотят самореализоваться. В последние годы коворкинг-центры набирают популярность, поскольку наблюдается тенденция перехода специалистов на удаленную работу Представители самых разных профессий приходят к выводу, что пользование коворкинг-центрами намного удобнее и дешевле, нежели аренда дорогих помещений. Еще одна очень важная особенность коворкинг-центра – это возможность арендовать рабочее место на необходимое для тебя время, на любой срок – здесь можно поработать и несколько часов, и несколько месяцев, то есть столько, сколько тебе необходимо.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что будущее республики — в развитии малого и среднего бизнеса. Поэтому сейчас уделяется большое внимание созданию условий для развития малого и среднего бизнеса, и открытие коворкинг-центра один из шагов в этом направлении. До сих пор в селе Мишкино не было площадок, предоставляющих такие условия для работы.

Действительно, здесь созданы все условия для клиентов. Коворкинг -центр оборудован всем необходимым для организации комфортной работы, здесь можно арендовать рабочее место со столом, воспользоваться бесплатным wi-fi. Его преимущество и в том, что можно сэкономить на аренде помещения, на вариативности пользования – можно посещать периодически или арендовать на нужный срок. Здесь есть и общая и тихая зоны, если в первой можно поработать с общими резидентами, вести переговоры, проводить мероприятия, во второй можно уединиться и поработать в тихой обстановке. Важным условием для мам является и то, что здесь подумали и о детях, для которых создан детский уголок. Есть и место приема пищи, кухня оборудована всем необходимым. Хочется отметить и то, как продумана каждая деталь в оформлении кабинетов, ненавязчивая, но очень уютная атмосфера способствует рабочему настроению и располагает к комфортному отдыху.

На открытие коворкинг- центра приехали руководитель Центра поддержки предпринимательства РБ Рустам Зубаиров, консультант центра "Мой бизнес» Глеб Абдуллин, представители соседних районов, предприниматели Мишкинского района.

Заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства Динар Муртазин рассказал о реализации проекта и ознакомил с возможностями, предоставляемыми коворкинг-центром.

Гульнара Карамова провела экскурсию по помещению коворкинг-центра.

По словам Рустама Зубаирова, проделана огромная работа по созданию коворкинг-центра. Рустам Маратович пожелал успехов в работе коворкинг –центра, который будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в районе.

Теперь слово за теми, кто хочет стать самозанятым и преуспеть в своем деле. Добро пожаловать, коворкинг-центр ждет вас.