В канун первого весеннего праздника маленьких принцесс со всей республики созвали на самый настоящий бал

Участниками делегации от Мишкинского района стали Яна Зайнашева, Элина Шуматова вместе со своими родителями. Для юных принцесс праздник начался прямо в фойе театра. Каждой из них вручили корону и браслет, а приветствовали их сказочные персонажи, в роли которых выступили аниматоры и артисты. Девочек ждала насыщенная программа – волшебное шоу, выступление театра танца, участие в интерактивном спектакле и сам праздничный бал. В фойе их встречали сказочные персонажи, мимы и кавалеры-кадеты. Здесь же гостьи могли поучаствовать в мастер-классах по созданию причёски, нанесению макияжа, потанцевать. Для родителей были организованы мастер-классы и встречи с психологами. После участницам была представлена музыкальная постановка «Летучий корабль». У девочек появилась возможность попасть в сказку, пообщаться с персонажами и получить радость и новые эмоции.

На празднике присутствовал Глава региона Радий Хабиров. Сказка, которая на один день стала явью, будет повторяться каждый год. И не только в Уфе, но и во всех районах республики. Задача – охватить как можно больше особенных детей, отметил в беседе с журналистами Радий Хабиров. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить заместителя главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрову, руководителя службы семьи в Мишкинском районе М. Николаеву, главного врача ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ И. Абзалтдинова, начальника МКУ Отдел образования с. Мишкино С. Александрова за помощь в организации поездки на бал маленьких принцесс, за индивидуальный подход к решению поставленной задачи и исключительную доброжелательность в общении.