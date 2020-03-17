Семья Нургалиевых из деревни Большие Шады в годы Великой Отечественной войны проводила на фронт всех шестерых сыновей

- В семье Байрамши и Таскиры Нургалиевых выросли 6 сыновей – Ахматша, Ахметсафа, Ахматьян, Ахметгаян, Султангазиз, Гайнан и дочь Сабира. В Великую Отечественную сыновья один за другим были призваны в армию и направлены на фронт. Сам Байрамша служил в трудовой армии.

Первая похоронка в нашу деревню пришла в семью Нургалиевых. Третий сын Ахматьян (1917 г.р.) погиб в 1942 году. Ахметсафа (1914 г.р.) до войны жил в Саратове, он тоже погиб в 1942 году. Ахматша (1907 г.р.) воевал до конца войны, в апреле 1945 года от него пришло последнее письмо. В этом письме он писал: «Скоро приеду, воюем в Берлине, ждите». Но, к сожалению, вместо встречи пришло известие о том, что он геройски погиб в бою. Жена Мауа апа овдовела, дочь и сын остались без отца.

Аматгаян (1915 г.р.) пропал без вести, его жена Самига и их 4-летняя дочь остались без кормильца. В настоящее время Самига живет в Мечетлинском районе, воспитала 5 детей. Братья Султангаиз и Гайнан вернулись с фронта живыми. В послевоенное время Султангазиз жил и работал в Чишминском районе и в 1947 году умер от полученных в войну ран. Гайнан после Победы жил и трудился на предприятиях города Уфы. Дед Байрамша вернулся с трудовой армии уже больным и вскоре умер. Дочь Сабира уехала в Уфу, а бабушку Таскиру дядя Гайнан увез с собой, а в последние ее дни за ней ухаживала дочь Сабира.

Далее моя собеседница продолжает свой рассказ о том, что она росла и училась вместе с Сабирой, вместе провожали и ее братьев на фронт.

– Все еще перед глазами стоит картина проводов младшего из братьев Гайнана, который был прекрасным гармонистом. Вот повозки с призванными на фронт мужчинами тронулись, все поют и плачут, прощаются с родными. Гайнан воевал в составе Украинских фронтов, был ранен.

После войны редко встречались с Сабирой, в такие моменты вспоминали, как детям в лаптях пришлось трудиться на колхозных полях, как вязали снопы, жали серпами, пололи хлебные поля.

Будучи сами голодными, ночами вязали рукавицы и носки для солдат и отправляли на фронт.

Вспоминали и матерей, которые в лаптях весной из Бирска на своих плечах приносили семена, пахали землю и засевали поля. Как они выдержали все трудности того времени, этого невозможно объяснить.

Нам теперь по 90 лет и больше. Подруга Сабира при встрече со слезами на глазах говорит: «Как жаль , что из шести братьев ни один не похоронен на деревенском кладбище».

Проходят годы, уходят из жизни ветераны, но память о земляках, которые с оружием в руках отстояли нашу страну от фашистского порабощения навсегда останется в нашей памяти.