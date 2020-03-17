«Подари игрушку детям»

Наша служба приглашает всех желающих присоединиться к акции, чтобы творить добро вместе! Мы уверены, что в каждой семье имеются игрушки, с которыми давно перестали играться ваши дети. Давайте подарим им вторую жизнь. Приносить можно самые разные игрушки: куклы, машинки, пирамидки, мозаики, пазлы, лото, домино, различные конструкторы, книжки, развивающие игры, мягкие игрушки. В наших силах сделать ребенка счастливым, просто порадовав его красивой игрушкой и своим вниманием!