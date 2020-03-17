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Общество
17 Марта 2020, 14:15

«Подари игрушку детям»

С 16 марта по 1 мая в службе семьи в Мишкинском районе ГБУ РБ Северный МЦ «Семья» стартует благотворительная акция «Подари игрушку детям». Игрушки являются для ребенка средой, позволяющей ему исследовать окружающий мир, выражать свои чувства и общаться.

Наша служба приглашает всех желающих присоединиться к акции, чтобы творить добро вместе! Мы уверены, что в каждой семье имеются игрушки, с которыми давно перестали играться ваши дети. Давайте подарим им вторую жизнь. Приносить можно самые разные игрушки: куклы, машинки, пирамидки, мозаики, пазлы, лото, домино, различные конструкторы, книжки, развивающие игры, мягкие игрушки. В наших силах сделать ребенка счастливым, просто порадовав его красивой игрушкой и своим вниманием!
Наш адрес: с. Мишкино, ул. Ленина, д. 73, телефон для справок: 2-14-27.
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