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Общество
17 Марта 2020, 14:14

Межрайонная ИФНС России №33 по РБ проводит Дни открытых дверей

Информирование налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций пройдет 23 и 24, марта, 24 апреля - с 9.00 до 20.00; 11 и 25 апреля с 9.00 до 15.00.

Акция проводится в инспекциях ФНС России и в отделениях (офисах) Республиканского государственного автономного учреждения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы: о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога; о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде; о получении налоговых вычетов; о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет для физических лиц»; и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
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