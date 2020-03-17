Межрайонная ИФНС России №33 по РБ проводит Дни открытых дверей

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы: о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога; о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде; о получении налоговых вычетов; о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет для физических лиц»; и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.