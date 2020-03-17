День открытых дверей для предпринимателей

Предприниматели узнают, какие нарушения чаще всего выявляет надзорное ведомство при проверках и как их предотвратить. Специалисты Территориального отдела разъяснят обязательные требования нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

Представителям бизнеса будут даны рекомендации о проведении необходимых организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований.