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Общество
17 Марта 2020, 14:03

День открытых дверей для предпринимателей

19 марта с 12.00 до 16.00 часов в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах (далее - Территориальный отдел) по адресу: г. Бирск, ул. Калинина, 18 (2-й этаж) проводится «День открытых дверей для предпринимателей».

Предприниматели узнают, какие нарушения чаще всего выявляет надзорное ведомство при проверках и как их предотвратить. Специалисты Территориального отдела разъяснят обязательные требования нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.
Представителям бизнеса будут даны рекомендации о проведении необходимых организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований.
День открытых дверей состоится также в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58 (каб. №100, конференц-зал), в территориальных отделах. Предварительная запись не требуется.
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