День открытых дверей для предпринимателей

Предприниматели узнают, какие нарушения чаще всего выявляет надзорное ведомство при проверках и как их предотвратить. Специалисты Территориального отдела разъяснят обязательные требования нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.
Представителям бизнеса будут даны рекомендации о проведении необходимых организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований.
День открытых дверей состоится также в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58 (каб. №100, конференц-зал), в территориальных отделах. Предварительная запись не требуется.