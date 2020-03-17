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Общество
17 Марта 2020, 14:06

Час земли

В субботу 28 марта в 20.30 по местному времени в 14-й раз (в России - в 12-й раз) состоится международный Час Земли— акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.
Тема российского Часа Земли 2020 − «Каждый может!». Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой вклад в защиту природы. Они решают задачи разного масштаба: одни собирают батарейки в собственном подъезде, чтобы правильно их утилизировать, другие находят и останавливают нелегальные рубки леса, третьи - организуют эко-уроки и благотворительные мероприятия у себя в школе, университете или просто среди друзей. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание ее сохранить.
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