Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.

Тема российского Часа Земли 2020 − «Каждый может!». Тысячи людей по всей стране каждый день вносят свой вклад в защиту природы. Они решают задачи разного масштаба: одни собирают батарейки в собственном подъезде, чтобы правильно их утилизировать, другие находят и останавливают нелегальные рубки леса, третьи - организуют эко-уроки и благотворительные мероприятия у себя в школе, университете или просто среди друзей. Всех этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание ее сохранить.