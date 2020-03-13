+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
13 Марта 2020, 22:57

Народный артист Салават Фатхетдинов поделился мнением о предстоящей переписи населения

Жители Башкирии хорошо знакомы с творчеством эстрадного исполнителя Салавата Фатхетдинова.

В своем интервью певец рассказал, о своих почитателях в других регионах страны и о предстоящей переписи населения.
В копилке Салавата Фатхетдинова немало званий и наград. Но особо значимыми для артиста являются звания народного артиста Татарстана и Башкортостана. Самое интересное, что в Татарстане его считают башкиром, а в Башкирии принимают за татарина. Певец считает это нормальным, поскольку эти две национальности очень близки, а сама Россия сильна своей многонациональностью.
В предстоящей Всероссийской переписи населения, которая пройдет нынешней осенью, каждый житель республики сам решит к какой национальности себя отнести. Главное, по словам С. Фатхетдинова - избегать спорных и болезненных моментов. Народный артист считает, что выбор должным быть свободным.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru