Народный артист Салават Фатхетдинов поделился мнением о предстоящей переписи населения

В своем интервью певец рассказал, о своих почитателях в других регионах страны и о предстоящей переписи населения.

В копилке Салавата Фатхетдинова немало званий и наград. Но особо значимыми для артиста являются звания народного артиста Татарстана и Башкортостана. Самое интересное, что в Татарстане его считают башкиром, а в Башкирии принимают за татарина. Певец считает это нормальным, поскольку эти две национальности очень близки, а сама Россия сильна своей многонациональностью.