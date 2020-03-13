Народный артист Салават Фатхетдинов поделился мнением о предстоящей переписи населения

В своем интервью певец рассказал, о своих почитателях в других регионах страны и о предстоящей переписи населения.
В копилке Салавата Фатхетдинова немало званий и наград. Но особо значимыми для артиста являются звания народного артиста Татарстана и Башкортостана. Самое интересное, что в Татарстане его считают башкиром, а в Башкирии принимают за татарина. Певец считает это нормальным, поскольку эти две национальности очень близки, а сама Россия сильна своей многонациональностью.
В предстоящей Всероссийской переписи населения, которая пройдет нынешней осенью, каждый житель республики сам решит к какой национальности себя отнести. Главное, по словам С. Фатхетдинова - избегать спорных и болезненных моментов. Народный артист считает, что выбор должным быть свободным.