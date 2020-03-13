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Общество
13 Марта 2020, 16:55

Источник повышенной опасности

Извечная проблема почтовой службы и в особенности почтальонов, работающих в частном секторе – это собаки, количество которых с началом весны увеличивается

К бездомным присоединяются хозяйские псы, выпущенные на волю. И часто почтальона сопровождает злобный лай, а порой, в этой неравной борьбе печальное место побежденного достается почтальону.
Почтальон, выполняя свою работу, стучится в вашу дверь не ради развлечения. Из-за отсутствия почтовых ящиков и звонков на воротах и калитках частных домов, почтальон вынужден заходить во двор, где чаще всего, и происходит нападение. Как правило, причина злобности собак - человеческая беспечность и несоблюдение правил содержания домашних животных. К тому же, не все хозяева держат собак на привязи. Так же ситуацию осложняют свора бродячих собак.
Почтовой организацией предусмотрена защита труда и безопасности каждого работника при выполнении служебных обязанностей. Проблему нападения собак на человека пытаются решить предупредительными мерами, но предупредить несчастный случай, связанный с укусами животных получается не всегда. Почтальоны по мере необходимости обеспечиваются средствами индивидуальной защиты - аэрозольными баллончиками, устройствами для отпугивания собак, в обязательном порядке с почтальонами проводятся инструктажи о поведении при встречах с собаками готовыми к нападению. В ОПС имеются памятки по данной теме. Собаки - животные стихийные и их действие просто невозможно предугадать...
Почтамт может вынести только предупреждение для хозяев собак, которые не обеспечивают беспрепятственную доставку почты. Согласно данному предупреждению, в дома, где не обеспечены условия, позволяющие беспрепятственную доставку почты (собаки содержатся с нарушением правил, без привязи), почтамт вправе прекратить доставку почты, с возможностью ее получения только в отделении почтовой связи, ведь жизнь и здоровье наших работников дороже. Также, если почтальон видит, что ему угрожает опасность, вправе развернуться и уйти, не доставив корреспонденцию до адресата.
Собака не зря считается источником повышенной опасности. В случае причинения какого-либо вреда собакой ответственность за это должен нести ее владелец, поэтому хозяева домашних животных обязаны содержать своих питомцев в соответствии с их биологическими особенностями, при выгуле надевать намордник и поводок и тем более, не создавать препятствие для работы почтовых работников. Призываем решать вопросы совместно после решения, которого почта будет доставляться беспрепятственно.
Давайте будем уважать друг друга!
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