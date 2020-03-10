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Общество
10 Марта 2020, 16:12

В почтовое обращение вышел конверт, посвященный Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан

Его выпуск приурочен к 25-летию законодательного органа государственной власти региона. На конверте со стандартной почтовой маркой изображено здание Курултая в Уфе, а также содержится надпись: «Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан. 25 лет».

Одновременно с конвертом выпущен специальный почтовый штемпель с переводной датой и аналогичными рисунком и надписью. Местом его постоянной «прописки» станет отделение почтовой связи 450000, расположенное при Уфимском почтамте.
По словам директора УФПС Республики Башкортостан Ирека Галимова, новый конверт будет особенно востребован коллекционерами, специализирующимися на знаках почтовой оплаты, посвященным региональным органам государственной власти. Тираж конверта составляет 500 тысяч экземпляров. Его первая партия уже поступила в почтовые отделения Башкирии и других регионов РФ, а жители нашей страны получили возможность использовать их для отправки своей корреспонденции по России и миру.
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