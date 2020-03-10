В почтовое обращение вышел конверт, посвященный Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан

Одновременно с конвертом выпущен специальный почтовый штемпель с переводной датой и аналогичными рисунком и надписью. Местом его постоянной «прописки» станет отделение почтовой связи 450000, расположенное при Уфимском почтамте.

По словам директора УФПС Республики Башкортостан Ирека Галимова, новый конверт будет особенно востребован коллекционерами, специализирующимися на знаках почтовой оплаты, посвященным региональным органам государственной власти. Тираж конверта составляет 500 тысяч экземпляров. Его первая партия уже поступила в почтовые отделения Башкирии и других регионов РФ, а жители нашей страны получили возможность использовать их для отправки своей корреспонденции по России и миру.