В МБУК СДК д. Новоакбулатово прошло мероприятие Семейного клуба

Психолог службы семьи в Мишкинском районе ГБУ РБ Северный межрайонный центр «Семья» Н. Карелина рассказала родителям, что игра необходима для развития ребенка, она выполняет важную функцию. Играя, дети изучают мир, осваивают стиль поведения, который позже станет их стратегией и тактикой в общении с другими людьми. Игра для ребенка – способ взаимодействия с миром.

Главный библиограф МБУК Мишкинский ЦБС Е. Кубашева свое выступление посвятила проблеме влияния алкоголизма родителей на общение с детьми, на физическое и психическое здоровье детей. Также провела консультацию по социальным льготам для многодетных семей.

Специалисты по работе с семьей М. Ибагишева, М. Аймурзина провели мастер-классы по изготовлению подарков для мам к международному женскому дню.

Художественный руководитель МБУК СДК д. Новоакбулатово Е. Асмаева провела для детей квест-игру «Путешествие в музыкальное зазеркалье».