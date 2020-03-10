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10 Марта 2020, 14:24

Сохраним память об участниках Великой Отечественной войны

В период с 7 февраля по 31 мая 2020 (включительно) в рамках проекта «Дорога памяти» во всех ОПС АО "Почта России" осуществляется прием фотографий, участников Великой Отечественной Войны (ВОВ), на оцифровку и их последующую загрузку на официальный сайт проекта https://foto.pamyat-naroda.ru/ .

Услуга по приему фотографий участников ВОВ на оцифровку оказывается бесплатно. Вы можете обратиться к работникам ОПС для получения бланка анкеты и конверта.
В бланке анкеты необходимо указать подробную информацию об участнике Великой Отечественной войны: ФИО, дату и место рождения;
место призыва и место службы; воинское звание; история героя и пр.
На конверте вам необходимо самостоятельно указать: свое ФИО, адрес и контактный телефон для связи; отметку «Забрать в ОПС лично» в любом свободном месте на конверте.
Получить фотографию вы можете по истечении 10 рабочих дней с момента ее сдачи в ОПС.
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