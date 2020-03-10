Сохраним память об участниках Великой Отечественной войны

Услуга по приему фотографий участников ВОВ на оцифровку оказывается бесплатно. Вы можете обратиться к работникам ОПС для получения бланка анкеты и конверта.

В бланке анкеты необходимо указать подробную информацию об участнике Великой Отечественной войны: ФИО, дату и место рождения;

место призыва и место службы; воинское звание; история героя и пр.

На конверте вам необходимо самостоятельно указать: свое ФИО, адрес и контактный телефон для связи; отметку «Забрать в ОПС лично» в любом свободном месте на конверте.