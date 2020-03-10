Поклонимся святым мощам святой Матроны

7 мая Православная Церковь празднует обретение святых мощей блаженной Матроны Московской, которые покоятся в Покровском женском монастыре г. Москвы. В этот день в Покровском храме села Мишкино будет доступно поклонение иконе блаженной Матроне Московской, в которую вложена частица мощей святой.
В 9:00 Божественную литургию Иоанна Златоуста и праздничный молебен блаженной
Матроне Московской совершит епископ Бирский и Белорецкий Спиридон. Храм будет
открыт до 18:00. Каждый желающий может прийти поклониться святым мощам святой
Матроны.
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