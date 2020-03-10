Поклонимся святым мощам святой Матроны

В 9:00 Божественную литургию Иоанна Златоуста и праздничный молебен блаженной

Матроне Московской совершит епископ Бирский и Белорецкий Спиридон. Храм будет

открыт до 18:00. Каждый желающий может прийти поклониться святым мощам святой