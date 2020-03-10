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Общество
10 Марта 2020, 14:18

Еще один почтальон из Башкирии стала героем всероссийского проекта «Гордость России»

Вот уже 22 года Алена Алеева из деревни Чебыково Караидельского районадоставляет почту и товары первой необходимости в населенные пункты, где нет ни дорог, ни телефонной связи. В зависимости от времени года почтальон преодолевает 130 км пути на снегоходе или моторной лодке без скидок на погоду. История Алены попала на страницы федерального интернет-проекта «Гордость России», который рассказывает о простых людях, много лет преданных своему делу.

Доставочный участок Алены Алеевой включает в себя 11 деревень, в которые не ведет ни одна дорога, а их население состоит из людей пожилого возраста. Здесь нет ни магазинов, ни аптек. Эти села практически отрезаны от внешнего мира и Алена является единственным звеном, связывающим эту глубинку с цивилизацией.
Помимо корреспонденции Алена доставляет продукты, лекарства и другие необходимые товары, список которых сельчане готовят для нее заранее. Кроме этого, почтальон помогает пенсионерам по хозяйству.
Почтовый маршрут Алены начинается от родного Чебыкова, в котором она живет. Дальше вверх по реке до Новоянсаитово в отделение почтовой связи. Забирает почту, товары и возвращается в свою деревню, раздает почту, а затем едет дальше вниз по руслу реки по всем глухим поселениям. Некоторые даже на картах не обозначены. Конечный пункт – Атамановка.
Поскольку дорог здесь нет, то подъехать к людям можно только со стороны реки. Здесь тоже не все так просто: летом лодку ветром сносит, зимой на снегоходе есть риск уйти под лед. Если снег начинает таять и становится мокрым, приходится вставать на лыжи, т.к. на речном льду появляется вода и двигатель снегохода забивается. В этом случае доставка осуществляется на лыжах с санками-волокушами.
«В селение приходишь и раздаёшь посылки, товары, квитанции. С каждым пообщаться надо, рассказать, что нового, их рассказы послушать, заказы новые принять. Работа с людьми – тоже часть моей профессии. Получается, у меня труд и умственный, и физический, а цель одна: доставить почту и не только. Рассчитываешь только на себя и на технику. Меня тут ждут», - рассказывает о своей работе Алена. Недавно история Алены попала на страницы федерального проекта «Гордость России», реализуемый Благотворительным Фондом «Стремление» при поддержке Фонда
президентских грантов. Его организаторы убеждены, что люди, которые совершают добрые дела не должны оставаться незамеченными. Поэтому события освещаются через призму человеческих историй.
Напомним, что Алена Алеева стала уже вторым почтальоном из Башкирии, ставшая героем проекта в этом году. В январе на его страницах рассказывалось о почтальоне из Межгорья Эльвире Шаяхметовой, благодаря которой из пожара смогли спастись 20 человек. На этой неделе Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил ей за проявленное мужество государственную награду – орден генерала Шаймуратова.
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