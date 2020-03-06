Вторая жизнь "открытых писем"

Наш район всегда славился талантливыми и увлеченными людьми. О многих из них мы с большим удовольствием рассказываем на полосах нашей газеты. Хочется познакомить вас с еще одним творческим человеком, мастерицей на все руки – Фаей Ахметовной Ахметсафиной из села Мишкино. Эта доброжелательная, скромная и увлеченная женщина наделена многими талантами. Золотые руки рукодельницы не знают устали. Она вяжет на спицах и крючком, а еще создает чудесные шкатулки из открыток. Об этом увлечении Фаи Ахметовны и хотелось бы рассказать накануне Международного женского дня.

- Родом я из Кигазытамаково, - рассказывает моя героиня, - После окончания восьмого класса приехала в Мишкино, чтобы получить среднее образование. Жить пришлось в интернате. В комнате нас было шестеро сверстниц. Вечерами рукодельничали: кто вышивкой занимался, кто - вязанием. И лишь одна из нас увлекалась изготовлением шкатулок. Имя этой девочки уже и не припомню. Прошло 52 года. Получив от соседки по комнате подарок, мне и самой захотелось изготовить такой яркий ларец для своих родных. С очередной поездки из дома привезла открытки, попросила выкройки и принялась мастерить. С тех пор так и продолжаю…

За пять десятков лет Фая Ахметсафина усовершенствовала свои шедевры: изобрела более сложные схемы изготовления, поверх открыток стала использовать прозрачную клеенку для качества. Теперь применяет в изготовлении шкатулок и яркие коробочки из-под конфет. Но это ноу-хау у рукодельницы вынужденное. Открытки в домашних архивах знакомых уже закончились. Время сейчас новое. «Открытое письмо» было популярно в советское время, а теперь постепенно отходит из обихода на второй план. Современникам проще позвонить в праздники или написать смс. Но как поделилась Фая Ахметовна, скучает по тем временам, когда в почтовом ящике обнаруживала очередную яркую открыточку. Говорит, что было намного приятнее от такого внимания. Когда родные отправляли открытки, сразу становилось намного теплее на душе.

После окончания Мишкинской средней школы Фая Ахметовна поступила в кооперативное училище, выучилась на кассира-продавца. Но по своей специальности проработала лишь два года. Выйдя замуж, в 1974 году переехала в Мишкино, трудоустроилась в детских яслях «Малютка». 13 лет проработала нянечкой, затем 30 лет - завхозом. За год до ее выхода на пенсию, детское учреждение закрылось. Пришлось Фае Ахметсафиной зарегистрироваться в центр занятости. И вот с 2007 года ветеран труда на заслуженном отдыхе.

В личной жизни моей героине довелось хлебнуть горя сполна. В 31 год она овдовела. Осталась с тремя дочерьми на руках. Старшая, восьмилетняя Гульнара, училась в первом классе, средней Альфие было 6 лет, младшей Диане всего восемь месяцев. Подняла детей одна. Сейчас взрослые дочери сами хранительницы домашних очагов: прекрасные жены и матери. Нашла женское счастье и Фая Ахметовна. Вот уже 21 год она счастлива в браке с Данисом Тимерхановичем Давлетшиным. Супруги живут в любви и согласии. В такой доброжелательной атмосфере и рождаются очередные шедевры мастерицы. В домашней коллекции разнообразие шкатулок - простейшей и сложной форм. И даже шкатулка-трактор для внука Матвея.

- Трое дочек и четверо внучек к моему увлечению так и не приноровились. Говорят, что у меня лучше получается и очень рады моим подаркам, - рассказывает 67-летняя мастерица.

Неудивителен их восторг – во-первых, шкатулки из открыток очень красивы, во-вторых, содержат тепло рук любимой мамы и бабушки, в-третьих, это отличное приспособление для хранения всевозможных мелочей. На туалетном столике практически любой представительницы прекрасного пола найдется место для чудесной шкатулочки, в которую можно сложить любимые украшения или косметику. Налюбовавшись в уютной гостиной прекрасными шедеврами Фаи Ахметовны, признаться, я тоже вдохновилась подарить вторую жизнь открыточкам, собравшимся в моем домашнем архиве. Так что забытое рукоделие актуально и в наше время!