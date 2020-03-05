Труженица, мама, рукодельница

Я думаю, мало тех, кто не посещал Мишкинское почтовое отделение, ну, а кто был там - знают операторов, работающих здесь. Это Надежда Бикбулатова - опытная сотрудница, которая работает в этом отделении уже давно, и Ольга Изибаева. Сейчас я хочу рассказать именно о ней.

В Мишкинском отделении Ольга работает не так давно, но опыт работы в этой отрасли у нее большой.

Детство и юность нашей героини прошли, как вы уже догадались, в деревне Байтурово. Возможно именно красивая природа малой родины, богатые ягодами и грибами леса и луга заложили в ее душу любовь к прекрасному, творческое начало, трудолюбие. Невозможно жить в деревне и не помогать родителям по хозяйству, ведь так много работы в огороде, нужно ухаживать за скотиной. А летом - это и сбор ягод, и заготовка кормов и многое другое.

Мама Ольги была местной швеей - к ней обращались все, кто хотел сшить себе марийское платье либо что-нибудь подшить. С юных лет Ольга помогала своей маме и в этой работе. Прямые простые швы были ее обязанностью. В 7 классе Ольга, участвуя в художественной самодеятельности, сшила костюм не только для себя, но и для всего танцевального коллектива. Все это повлияло на выбор профессии. После 9 класса она поступила и окончила Бирское СПТУ-31. Она, как и многие выпускницы этого училища, желала продолжить работу на швейной фабрике города Бирска, но к тому моменту производство там стало сокращаться, цеха начали закрывать, и желаемому не было суждено сбыться.

Ольга окончила бухгалтерские курсы. Затем, пройдя стажировку в Урьядинском ОПС в 1994 году, ее приняли на должность начальника почтового отделения родной деревни - Байтурово. Здесь она проработала около 6 лет. В это время у нее была уже семья, дети. Для того, чтобы у детей было больше возможностей, молодые родители решили переехать в Мишкино, купили старенький домик. Они проделали огромную работу, чтобы облагородить участок. Сейчас у них новый, уютный дом, глядя на который, понимаешь, что здесь живут творческие люди - настолько он яркий, особенный.

В связи с переездом в Мишкино, сменилось и место работы. Около 7 лет она проработала сестрой-хозяйкой в Мишкинской ЦРБ. Затем отучившись на оператора котельной, проработала 7 сезонов в центральной котельной Мишкинского ПУЖК.

Судьба снова привела ее в почтовое отделение. Работа на почте всегда была трудоемкой. Здесь очень много работы, которую не видят посетители - обработка большого количества заказных писем, которые необходимо пропустить через программу, прием и выдача посылок, переводов, большое количество печатной продукции и товаров, страхование, банковские услуги. Необходимо быть очень внимательным. Операторы постоянно повышают свою квалификацию - проходят дистанционное обучение. Поэтому работать здесь могут только ответственные и трудолюбивые люди.

Работая на почте, Ольга Павловна не забросила свое хобби - рукоделие. Она так же шьет себе наряды, своим детям, близким, знакомым. Еще одно хобби - она выпекает замечательные торты, без которых не обходится ни один семейный праздник. У нее есть собственный, "фирменный", торт. Отправляясь в гости, она берет в качестве гостинца именно его. И это - еще не полный список. Она вяжет крючком, спицами, даже вырезает лобзиком различные украшения для дома.

- Если вижу что-то новое, необычное, то, что нравится - появляется огромное желание изготовить это своими руками, - делится Ольга Павловна.

В августе этого года Ольга Павловна и Эрик Владимирович отметят серебряную свадьбу. Они воспитывают 3 детей. Двое уже взрослые. Старший сын Ростислав уже обзавелся семьей, с женой Альбиной он воспитывает дочку Лизоньку. Дочь Алина - студентка 4 курса БГМУ, будущий стоматолог. Младшенький, Артем, учится во 2 классе.

Супруг Ольги Павловны работает сезонно, поэтому на это время вся нагрузка по хозяйству ложится на плечи хозяйки. Конечно, дети ей помогают маме во всем.

Она всегда в работе.

- Мне сложно сидеть без дела, - говорит она. - Но с рождением внучки, больше времени уделяю именно ей, поэтому рукоделием занимаюсь меньше.

То, как Ольга Изибаева относиться к жизни, ее трудолюбие, энергию, творческий подход ко всему, любовь к жизни, характер бойца, можно ставить в пример. И, конечно, поздравляя с 8 Марта, желаем ей оставаться такой же молодой, энергичной, здоровой и красивой. Пусть в их семье будут достаток, благополучие.