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Общество
5 Марта 2020, 16:44

Первый канал обсудил жилищную проблему сироты из Башкирии

В эфире Первого канала обсудили проблему отсутствия жилья у 37-летней жительницы Башкирии. Наталья Зырянова рассказала в передаче "Время покажет" о невозможности получения жилья от государства.

Женщина воспитывалась в детском доме и по непонятным причинам не встала на учет как нуждающаяся в жилье. Через некоторое время сирота написала заявление в суд с требованием восстановить пропущенный срок постановки на очередь. Суд встал на сторону истца и обязал администрацию Уфы выделить жилье сироте.
Администрация города решение суда удовлетворила и предложила Наталье однокомнатную квартиру. Однако женщину с двумя детьми не устроило предложенное чиновниками жилье площадью 34 квадратных метра. Зырянова вышла на одиночный пикет возле Дома Правительства, по факту которого началась проверка. Сироте обещали выдать квартиру нынешней осенью.
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