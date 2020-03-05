Первый канал обсудил жилищную проблему сироты из Башкирии

Женщина воспитывалась в детском доме и по непонятным причинам не встала на учет как нуждающаяся в жилье. Через некоторое время сирота написала заявление в суд с требованием восстановить пропущенный срок постановки на очередь. Суд встал на сторону истца и обязал администрацию Уфы выделить жилье сироте.
Администрация города решение суда удовлетворила и предложила Наталье однокомнатную квартиру. Однако женщину с двумя детьми не устроило предложенное чиновниками жилье площадью 34 квадратных метра. Зырянова вышла на одиночный пикет возле Дома Правительства, по факту которого началась проверка. Сироте обещали выдать квартиру нынешней осенью.