Первый канал обсудил жилищную проблему сироты из Башкирии

Женщина воспитывалась в детском доме и по непонятным причинам не встала на учет как нуждающаяся в жилье. Через некоторое время сирота написала заявление в суд с требованием восстановить пропущенный срок постановки на очередь. Суд встал на сторону истца и обязал администрацию Уфы выделить жилье сироте.