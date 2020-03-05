«Главное, чтобы костюмчик сидел»

Праздник, без которого невозможно представить первые весенние дни – это 8 Марта. В настоящее время этот праздник изменил свое значение. Вместо “Праздника борьбы за права женщин в мире”, он стал отмечаться как “Женский праздник”, посвященный любви, весне и счастью. И все же, именно с этим днем связано получение женщинами равноправия и новых возможностей, например, заниматься любимым делом.

Даже если не гнаться за модой, выглядеть стильно желают многие, в особенности женщины. Но, порой, бывает сложно подобрать одежду, в которой нравилось бы все - и материал, и модель, и то, как сидит на фигуре. Вот тут на помощь приходят ателье.

В нашем селе, да и за его пределами, многие знают Аллу Валиахметову и ее ателье пошива и ремонта одежды. Обратившись сюда единожды, большинство остаются его постоянными клиентами. Здесь мастерицы отличаются прекрасным вкусом, и изделия, сшитые их руками, всегда хорошего качества. Немаловажным является и отношение к клиентам - доброжелательное, внимательное.

Алла любила шить уже с детства - шила наряды для кукол. А затем школа. Уроки труда не прошли даром. Алла с благодарностью вспоминает Любовь Викторовну Ашиеву, все, чему она научила. Да и учебная программа была такой, что учащиеся постигали науку шитья постепенно - от простого к сложному. Изучали различные виды строчек и другие тонкости этого дела. Сначала шили фартуки, ночные сорочки, юбки, а уже затем приступали к более сложным вещам - шили блузки, брюки, платья. Учились делать выкройки, моделировать. При этом ученицы делали все сами, не прибегали к помощи родителей. Тогда многие девочки шили наряды для себя сами.

После окончания школы Алла поступила и закончила Челябинскую академию культуры и искусства по специальности библиотекарь, стала работать по специальности. Но желание творить не ушло. Продолжала шить для себя. Одно дело - для себя, совсем другое - для других. Сначала попробовала сшить подруге платье, изделие ей понравилось. Потом к мастерице стали обращаться другие. И как-то само собой хобби перешло в более серьезное занятие шитьем.

С 2010 года Алла помимо основной работы стала индивидуальным предпринимателем - с супругом Эдгаром открыли ателье.

В ателье не только сошьют одежду на заказ, но и помогут выбрать фасон.

- Иногда заказчики, не учитывая особенности своей фигуры, выбирают неподходящие модели. Мы им объясняем, что это им не подходит, советуем. Практически всегда, в конечном итоге, они с нами соглашаются и при этом не жалеют о своем решении. Ведь со стороны видней, к тому же это чувствуешь интуитивно, - делится Алла Геннадьевна.

Помимо индивидуальных заказчиков, сюда обращаются коллективы, организации. Все чаще мы видим сотрудников разных организаций в едином деловом стиле. Костюмы преподавателей Агропромышленного колледжа, лицея №1, сотрудниц администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет - все это их труд. Кроме этого работницы ателье шьют различные костюмы для танцевальных, вокальных коллективов школ и парадные костюмы для отдельных классов. Все изделия радуют глаз.

У Аллы Геннадьевны очень насыщенный ритм жизни. Нужно все успеть дома, на работе, в ателье. Работать допоздна - стало для нее нормой. Что касается работы швеи - то она очень кропотливая, сложная, необходимо иметь терпение. Как все это ей удается? Просто она любит свое дело.

- Если не любишь свою работу и относишься к своей профессии без должного уважения, ничего не получится, - твердо считает Алла Валиахметова.

Поддержкой и помощником Аллы является ее супруг Эдгар. Нынче будет уже 15 лет, как они, рука об руку, идут по жизни, воспитывают двух замечательных детей.

Алле Геннадьевне в ателье помогает Тамара Апсаликова. Она в основном занимается ремонтом одежды. Любовь к шитью ей передалась от мамы. Сама шила для себя наряды. Закончив Бирское СПТУ по специальности швея, работала на Бирской швейной фабрике. Сейчас Тамара на заслуженном отдыхе. Подогнать одежду по фигуре, укоротить брюки или юбку, заменить замок и многое другое - с этим она легко справляется, выполнит ремонт одежды любой сложности.

В преддверии праздника наши мастерицы пожелали всем женщинам быть всегда, красивыми, любимыми и здоровыми. Ну, а мы желаем им в ответ творческих успехов, семейного благополучия и быть счастливыми. С праздником!