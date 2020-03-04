В Центральной библиотеке была организована книжная выставка

Наша классическая литература – это кладезь мудрости и духовного богатства.

На книжной выставке были представлены произведения писателей, в центре творчества которых – нравственные проблемы личности. Это сказки из книги

В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям», повесть Александра Грина «Алые паруса» (доброта в лице сказочника Эгля вселила надежду Ассоль на то, что её жизнь изменится), рассказы Василия Шукшина «Чудик» и «Охота жить» (персонажи поставлены в разные ситуации, они действуют согласно своей совести), Александра Куприна «Чудесный доктор» (доктор Пирогов сделал жизнь целой семьи намного лучше), Александра Солженицына «Матренин двор» (на таких людях, как Матрена, держится не только село, - на них держится и земля русская, на них держится мир), философская повесть Виктора Астафьева «Царь-рыба» (о пути духовного перерождения и рождения главного героя Игнатьича).

На выставке также были представлены цитаты русских и зарубежных классиков о добре и нравственности, Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, сборники стихов Сергея Острового и Юлии Друниной.

Авторы показывают различных героев: разного возраста, разного общественного положения, поставленных в разные ситуации. Они задумываются о добре и зле, о правде и лжи, о смысле жизни, о людях, окружающих их. Их произведения – это и есть уроки доброты, которые они завещали нам. Ведь самая главная профессия в жизни – это быть человеком.

В ходе мероприятия мы ежедневно получали ответы на заданные нами вопросы. Итак, на главный вопрос «Как сохранить сегодня добрые чувства, человечность, чтобы эти понятия не уходили из жизни?» читатели ответили следующее: доброта начинает формироваться в первую очередь в детстве и определяется особенностями личности, системой воспитания; много негативной информации обрушивается на нас из интернета, телевидения, поэтому не остается времени на чувства; надо действовать, а не болтать; мы вовремя не оказываемся там, где можно помочь человеку в трудной ситуации;в основном наши люди, по-своему, добрые; у каждого своя жизнь; как думает - так и живет.

Итак, мы делаем следующий вывод из опроса читателей их же словами: немаловажно улыбнуться знакомым, можно – и незнакомым, поздороваться, сделать что-то доброе ненамеренно, да и вообще нужно быть добрым человеком всегда.А мы, библиотекари, дополняем этот вывод стихами Сергея Острового:

На рассвете встать –

И, помышляя о чуде,

Рукой обожженною солнце достать

И подарить его людям.

В мероприятии прияли участие наши активные читатели О. Вичужанина, В. Шамаев, Э. Александрова. И. Бровкина, Т. Кузьмина, В. Смольников, Е. Кубашева, Е. Бочкарева, С. Гладких, С. Бикбаев, А. Пастухов, Л. Ашиева, Т. Самойлова.

Две недели не прекращался живой разговор у выставки. Было проведено 12 бесед о главных жизненных ценностях человека, в которых приняло участие более 30 человек, читались вслух стихотворения Сергея Острового «В жизни по-разному можно жить», Юлии Друниной «Повязка», отрывки из представленных на выставке произведений. Вновь и вновь читатели с удовольствием и интересом вспоминали и вновь знакомились с известными ранее литературными героями.

Василий Шукшин сказал: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброта… Верую, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания… Мы умеем жить. Помни это. Будь человеком».