Низкий поклон ветерану

В рамках республиканской акции "Выходные с ветераном" волонтеры Победы "Добрые сердца" и активисты РДШ и «Молодой Гвардии» д. Сосновка совместно с заместителем главы администрации Мишкинского района Л. Александровой, главой сельского поселения Большесухоязовский сельский совет С. Сергеевым, председателем Мишкинского районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ю. Балахниной приняли участие в награждении юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветерана ВОВ Николая Апаевича Апаева.
Вручая подарки, гости сказали самые искренние слова признательности, пожелали долгих лет жизни и мирного неба над головой. Действительно, каждый из ветеранов по праву является
для нас достойным примером боевой и трудовой доблести.
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