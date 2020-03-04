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Общество
4 Марта 2020, 17:35

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об отдельном дне памяти усопших

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Глава региона объявил о подписании указа «О Дне поминовения и почитания в Республике Башкортостан». Ежегодно 2 мая помимо организации маршрутов и других мероприятий на кладбищах региона, муниципалитеты будут помогать благоустраивать могилы ветеранов, участников и вдов Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных дней, ветеранов вооруженных сил и боевых действий, родовых семейных мест захоронения на кладбищах. До 30 марта региональное правительство должно прописать организационные моменты и найти источники финансирования.

«Мы это делаем для того, чтобы дать нашим людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких, а задача власти — подготовка удобной инфраструктуры для людей, начиная с организации маршрутов до кладбищ, дежурств, работа представителей всех конфессий, — объяснил руководитель региона. — На православное «родительское», которое сразу после Пасхи, мы ни в коем случае не претендуем».
Лидеры основных конфессий республики высказались по поводу появления Дня поминовения и почитания
По мнению лидеров основных конфессий День поминовения и почитания не противоречит священным канонам, и он объединит людей вне зависимости от вероисповедания.
Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин отметил:
- Подписание указа – это важное событие в жизни республики, когда мы все вместе будем вспоминать усопших, оказывать им почесть и приводить кладбища в надлежащий вид. Задача как государства и муниципалитетов, так и религиозных лидеров - организовать достойное содержание кладбищ.
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон Московского патриархата РПЦ сказал, что в православии установлены специальные дни для поминовения усопших, но еще один такой день не противоречит канонам.
— В нашей республике этот день станет хорошей традицией. Есть немало примеров, когда мы вместе с представителями разных конфессий – братьями-мусульманами, иудеями собирались на кладбищах, приводили их в порядок, помогали друг другу. Теперь такой день закреплен указом главы. Самое важное, что мы не только будем приводить кладбища в порядок, но и совместно молиться, — сказал митрополит.
Главный раввин республики Дан Кричевски:
- День поминовения и почитания это дополнительный день народного единства. Хорошо, что глава республики определил такой день в году. Мы все вместе придем на кладбища, будем наводить порядок, молиться. Для детей это станет примером почитания наших предков. Главное, что все будет проходить организованно.
Теперь ежегодно 2 мая по всей республике будут организованы автобусные маршруты до кладбищ, и у людей появится возможность посетить могилы и помянуть своих близких и родных. В этот день на кладбищах будут и представители духовных конфессий.
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