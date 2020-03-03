Масленица накормила и зиму проводила

В основе праздника, идентичного русской Масленице, лежит культ земледельца. В этот день провожают зиму и встречают весну. Издревле обряды были направлены на пробуждение природы и возрождение плодородных сил земли, достижение хозяйственного благосостояния и семейного благополучия.

Самым главным угощением и блюдом масленичного праздника, конечно же, считаются блины. Каждый блин символизирует солнце - горячее, золотистое, дарящее тепло и радость.

День выдался, конечно, не из самых благоприятных: дул пронизывающий холодный ветер, под ногами «хлюпала» вода, под которой лежал лед, превращая дороги и тропинки в блестящий каток. Может поэтому, народу на праздник собралось не очень много. Но зато кто осмелился и вышел, старались насладиться праздником сполна – пели, плясали, участвовали в играх, получали памятные призы. Детвора сразу же облюбовала горку, где гордо «красовались» чучела Весны-красны. Каких только образов весны здесь не было?! И «Сударыня масленица», и «Краса Масленица», и «Пампалче», и «Варварушка», и «Мелнания», и «Мисс Фольклорина». Всего их я насчитала 19 штук.

С двух сторон площади перед РДК коллективы школ, детских садов, агроколледжа, библиотечной системы, приехавших гостей из Балтачевского, Калтасинского, Нуримановского, Краснокамского районов накрыли столы, ломающиеся от яств. Какими только блинами и пирогами они не были обставлены. Приятно удивили гости из Нуримановского района, а точнее, участницы фольклорной группы этнокультурного центра «Кугу Шеде», которые угощали участников праздника блинами, испеченными прямо на улице и подавали их с пылу с жару.

Пока члены жюри оценивали мастерство кулинарии участников, на площади начался парад фольклорных коллективов. В нем участвовало 9 коллективов: «Кугу Шеде» (Нуримановский район), «Арвий» (Балтачевский), «Таныптур сем», «Локама», «Кудыронгыр» (Краснокамский), «Амче вел» (Калтасинский), «Акарт» (НФА Баймурзинского СДК), «Изенер» (Тынбаевский СДК), фольклорный коллектив марийского историко-культурного центра района. Они участвовали в конкурсе обрядового праздника, где показали мастерство исполнения песни и танцев, играли в народные игры. По результатам выступлений на первое место вышла фольклорная группа «Кугу Шеде», дипломом второй степени награжден ФА «Арвий», замкнули тройку призеров два коллектива – «Таныптур сем» и «Акарт». Остальные участники конкурса награждены дипломами за участие.

Изрядно пришлось «попотеть» членам жюри при подведении итогов конкурса чучел. Каждое из них просилось на призовое место – так они были хороши! Но, конкурс есть конкурс, пришлось уступить тем, кто особенно хорош. Победителями стали детский сад «Солнышко» с произведением искусства «Уярня куба», вторым стал детсад «Василек» - «Мелнания», завершили тройку призеров студенты агроколледжа – «Кече удыр». В номинациях были отмечены детский сад № 4 («Сударыня-Масленица», филиал детского сада № 4 д. Староваськино («Чучело года-2020»), школа № 2 райцентра («Самая цветочная»), центр «Путник» («Ярко солнышко»), детсад № 3 «Ласточка» («Краса Масленица»), лицей № 1 («Русская красавица»), СОШ с. Камеево («Этно масленица»).

В конкурсе блинов стали победителями три организации – Мишкинский агроколледж, Мишкинская ЦБС и детский сад «Ласточка». Они все отличились многообразием вкусов и оформлением столов. Молодцы!

Вторыми стали детские сады «Василек», «Родничок» и «Солнышко»; третьими – детсад деревни Староваськино и школа деревни Ирсаево.

Много радости доставляли детворе «Печка Емели» и разукрашенные сани, предоставленные Д. Яшкиным из д. Яндыганово (упряжка) и Р. Изибаевым (водитель печки), а А. Алетдинов стал надежным охранником и смотрителем. Они награждены благодарственными письмами отдела культуры района. От имени родителей хочется выразить им свою благодарность.

Еще один главнейший атрибут проводов зимы — чучело. Древние марийцы верили, что оно воплощает в себе отрицательную энергию, болезни, неудачи, а потому сжигали его, после чего считалось, что все неприятности ушли вместе с сожженным чучелом. Такой же обряд провели в конце мероприятия. Чучело сгорело, а людям осталось только все самое доброе и приятное.