К 75-летию Победы

.Он вернулся с Победой

Дмитрий Игнатьевич Игнатьев родился 10 февраля 1921 года в деревне Сосновка. После окончания 7 классов Чураевской школы в мае 1936 года начал трудовую деятельность в колхозе «Ушем».

24 сентября 1940 года Д. Игнатьев был призван в ряды Красной Армии. К началу Великой Отечественной войны он был на срочной службе. Войну прошел механиком-водителем 678 отдельного танкового батальона. Участвовал в военной кампании Советских Вооруженных Сил по разгрому наиболее сильной группировки японских сухопутных войск в Маньчжурии.

За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга, воин был награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За Отвагу», «За Победу над Японией».

Демобилизован 22 августа 1946 года. Воинское звание – сержант.

После войны продолжил трудовую деятельность бригадиром тракторной бригады в Чураевской МТС Мишкинского района Башкирской АССР. С 1951 по 1953 годы обучался в Белебеевской школе механизации, впоследствии работал главным инженером в колхозе имени Калинина, неоднократно награждался грамотами, значками, медалями за ударный труд в сельскохозяйственном производстве.

Со своей супругой Марией Ахмазиевной воспитали шестерых детей, всем дали образование.

Участник войны Дмитрий Игнатьевич Игнатьев умер 21 августа 1978 года. Его имя увековечено на мемориале Победы в родной деревне.

Война его застала на посту

Байгаз Иркабаевич Иркабаев родился в 1918 году. Закончил 4 класса, подростком учился в городе Бирске, на курсах счетовода – бухгалтера, по этой специальности работал до призыва в Советскую Армию.

В 1939 году был призван в ряды Вооруженных Сил, дома остались жена и 2-х месячный ребенок. Служил пограничником на границе с Румынией, приближалась демобилизация, а тут началась война.

В ночь на 22-го июня он стоял на посту, немцы уже подходили, командир заставы в спешке вручил ему пакет с документами и сказал, - «Беги, Борис!». Он побежал и услышил за собой сильный взрыв, оглядывается – вся застава взорвалась, слышны только крики и гул.

По рассказам брата, он пакет донес в Иваново-Франковск, наверное, там был штаб командования. Дальше всё отступали.

Он был ранен дважды: первое ранение было легкое, а вот во второй раз ему не повезло – отрезали ногу. Три раза делали операцию, замучила гангрена. Лежал в госпитале в городе Ялте. Раненые, у кого были руки целы, шили шинели. Вернулся домой в 1945 году.

В 1968 году дали ему путевку в г.Ялту, съездил, полечился. До выхода на пенсию работал в колхозе имени Калинина бухгалтером. Со своей семьей они жили в деревне Курманаево.

Жена –Изыкай Яркеевна Иркабаева, 1918 года рождения. Поженились в 1938 году. Вместе с мужем дали жизнь четырем детям: Борису (1939 года рождения), Валерию (1947), Василию (1949), Валентине.

Байгаз Иркабаевич умер в 1980 году.