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Общество
2 Марта 2020, 11:31

В рамках празднования Международного дня родных языков, который ежегодно празднуется 21 февраля, курултай башкир Мишкинского района организовал флешмоб-конкурс

Основной целью флешмоба стала пропаганда изучения родных языков. В мероприятии приняли участие обучающиеся школ района, коллективы школ с. Мишкино, библиотек, детского сада №1 с. Мишкино и Мишкинская ЦРБ.

Среди обучающихся 1 место занял Сергей Салиев (МБОУ СОШ №2 с. Мишкино), 2 и 3 места разделили между собой сестры Ульяна и Элина Абзалтдиновы (СОШ им. А. Карная д. Большие Шады). Среди коллективов на первом месте – дружный коллектив МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, второе место заняли коллектив учителей начальных классов МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, третье место - коллектив МБ ДОУ д/с №1"Солнышко" с. Мишкино. Среди учителей и классов самое большое количество голосов набрали 5а класс МБОУ СОШ №2 с. Мишкино. Второе место заняла учительница МБОУ СОШ с. Камеево Л. Ф. Каримова.Третьего места удостоилась учительница СОШ им. А. Карная д. Большие Шады А.Ф. Закирова. Среди участников определены также победители в номинациях: "За красоту и проникновенность звучания" - Элина Бикбулатова, ООШ им. Г.Загитова с. Янагушево, "За целеустремленность" - 8 класс МБОУ СОШ с. Камеево, «За искренность исполнения" – коллектив ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ.
Победители награждены денежными сертификатами и грамотами районного курултая башкир Мишкинского района. Выражаем благодарность спонсорам конкурса А. М. Гималетдинову, А. А. Фатхинурову, В. Е. Михайлову.
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