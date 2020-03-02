В рамках празднования Международного дня родных языков, который ежегодно празднуется 21 февраля, курултай башкир Мишкинского района организовал флешмоб-конкурс

Среди обучающихся 1 место занял Сергей Салиев (МБОУ СОШ №2 с. Мишкино), 2 и 3 места разделили между собой сестры Ульяна и Элина Абзалтдиновы (СОШ им. А. Карная д. Большие Шады). Среди коллективов на первом месте – дружный коллектив МБОУ Лицей №1 им. Ф. Булякова с. Мишкино, второе место заняли коллектив учителей начальных классов МБОУ СОШ №2 с. Мишкино, третье место - коллектив МБ ДОУ д/с №1"Солнышко" с. Мишкино. Среди учителей и классов самое большое количество голосов набрали 5а класс МБОУ СОШ №2 с. Мишкино. Второе место заняла учительница МБОУ СОШ с. Камеево Л. Ф. Каримова.Третьего места удостоилась учительница СОШ им. А. Карная д. Большие Шады А.Ф. Закирова. Среди участников определены также победители в номинациях: "За красоту и проникновенность звучания" - Элина Бикбулатова, ООШ им. Г.Загитова с. Янагушево, "За целеустремленность" - 8 класс МБОУ СОШ с. Камеево, «За искренность исполнения" – коллектив ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ.