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Общество
2 Марта 2020, 11:15

Пройдет прием граждан

4 марта с 11.00 до 16.00 в здании администрации МР Мишкинский район проведут прием граждан

специалисты Госкомюстиции РБ, ГКУ Госюрбюро РБ, Министерства семьи и труда РБ, Минземимущества РБ, Госстроя РБ, Отделения Пенсионного фонда РБ.
Запись по тел. 2-18-01.
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