«Закаленные Афганистаном»

Армия и гражданские специалисты нашей страны в течение длительного времени оказывали помощь правительству Афганистана в борьбе с вооруженной оппозицией. Наша страна построила для афганского народа школы, больницы, дороги и многие объекты хозяйственного назначения, тем самым способствовали укреплению ее экономики.

Над созданием этой книги работали лучшие-краеведы – энтузиасты, молодежные лидеры района. Книга состоит из трех частей – блоков. В первом – история афганской войны в фотографиях. Во втором блоке читатели и участники тех событий увидят себя в фотографическо- библиографическом разделе. И замкнет книгу-трилогию тематика, без которой жить просто нельзя – «Ветераны вчера, сегодня и завтра».

В Верхнесорокинской сельской библиотеке состоялась презентация этой книги. На мероприятие пригласили воинов-афганцев Анатолия Дмитриевича Иманбаева и Эдуарда Николаевича Михайлова. Библиотекарь С. Мишингина ознакомила собравшихся с историей создания книги и самой книгой.

Герои книги рассказали о тех событиях. Анатолия Иманбаева в 1985 году отправили в учебный центр города Ферганы. Здесь он в течение шести месяцев проходил курс молодого бойца, после чего с 20 октября 1985 года был направлен в Афганистан. В боевых действиях участвовал в должности водителя – гранатометчика в воздушно-десантных войсках. Имеет грамоту Президиума Верховного Совета СССР, награжден медалями «За отвагу», «За отличие в воинской службе».

Другой участник афганской войны Эдуард Михайлов после прохождения подготовки в учебном центре города Кировокана Республики Армения принял решение продолжить службу в рядах Вооруженных Сил в Афганистане и в феврале 1986 попал в дорожно-комендантскую часть города Пулихумри, которая контролировала дорогу, ведущую из Термеза в Кабул. Служил водителем-механиком БТР. Перед частью была поставлена задача – сопровождать колонны, перевозившие боеприпасы, медикаменты, продукты... 15 февраля 1989 года Эдуард Михайлов с другими советскими солдатами в числе последних прошел через мост Дружбы, покидая землю Афганистана. Награжден медалями «Воину-интернационалисту», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «Отличник Советской Армии», «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Об участнике афганской войныАлександре Федоровиче Алкечеве из деревни Нижнесорокино рассказала учительница И. Шайдарова. В апреле 1979 года он закончил срочную службу и остался на сверхсрочную службу по контракту в Германии. В марте 1984 года добровольно перевелся на службу в Республику Афганистан в провинцию Газни. Там служил до 1 мая 1987 года. Награжден медалями «За безупречную службу», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «100 лет Вооруженным Силам России».

О наших земляках, погибших в афганской войне, Анатолии Илаевиче Илинбаеве, Вячеславе Емельяновиче Муртазине, Валерии Даниловиче Яметове рассказала учительница Э. Салиева. Почтили их память минутой молчания.

Участники афганской войны обратились к ребятам, которым в будущем предстоит стать солдатами, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, так как все это не только залог здоровья, но и воспитание в себе силы воли, выносливости и целеустремленности. Именно эти качества нужны, чтобы стать достойными защитниками Родины.

Подростки с восхищением и уважением смотрели на воинов– интернационалистов, задавали вопросы.

Мероприятие завершилось исполнением песни "Наша армия"