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Общество
26 Февраля 2020, 15:38

Российский академик призвал не манипулировать вопросами национальности во время переписи

Один из видных академиков России, выступавший за отмену пункта касающегося национальности в паспорте гражданина РФ В.Тишков поведал о том, как не допустить искажений в грядущей переписи населения.

По словам историка, требуется прекратить давление на жителей в вопросах национальности, запретить всякую агитацию по национальному вопросу. Ученый акцентирует внимание на важности этого и тогда возникнет ясная картина переписи.
Как утверждает Тишков, людям нужно дать возможность записать себя так, как они сами себя чувствуют и, при необходимости, дать возможность человеку записать двойственную или даже тройственную национальную принадлежность.
Ученый также отметил итоги переписи в Башкирии в 2002 и 2010 годах, где была продемонстрирована плачевность манипулирования национальной принадлежностью. В результате численность башкир в регионе значительно "увеличилась", а в 2010 году, когда такое давление отсутствовало, "маятник качнулся в другую сторону".
"Главное, что мы россияне, а каждый человек сам определит, кто он, находясь с переписчиком один на один", - подчеркивает Валерий Тишков.
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