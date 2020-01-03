Новый 2020 год вступил в свои права с изменениями в законодательстве

С 1 января 2020 года участников исполнительного производства с их согласия будут оповещать по SMS.

Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным приставам операторами связи. Содержание такого извещения, а также требования к формату повестки, иного извещения в форме электронного документа будут устанавливаться ФССП России.

Извещения, адресованные организации или ИП, будут направляться по их адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в единый личный кабинет организации или гражданина, осуществляющего деятельность в качестве ИП, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа, направление постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя будет осуществляться через единый личный кабинет на портале госуслуг в порядке, установленном Правительством РФ. Там же можно будет подать жалобу на постановление должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 12.11.2019 N 372-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности"

Установленные в период СССР гарантии женщинам, работающим в сельской местности, закреплены в Трудовом кодексе РФ.

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года N 298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" (документ применяется в части, не противоречащей ТК РФ) женщинам, работающим в сельской местности, был установлен ряд дополнительных гарантий в сфере трудовых отношений.

Настоящим Федеральным законом указанные гарантии закрепляются в новой статье Трудового кодекса РФ 263.1 и включают в себя, помимо одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы, предусмотренного ранее частью второй (настоящим Законом признаваемой утратившей силу) статьи 262 ТК РФ, также: становление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; оплату труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Предусматривается, что установленный в этом случае размер повышения оплаты труда не может быть снижен по сравнению с размером повышения оплаты труда, установленным на день вступления в силу настоящего Федерального закона.

Закон вступил в силу с 23.11.2019.

Федеральный закон от 16.10.2019 N 337-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О полиции"

Закон закрепил право полиции на объявление физическому лицу обязательного для исполнения предостережения о недопустимости антиобщественного поведения.

Согласно Закону об основах системы профилактики правонарушений обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости продолжения антиобщественного поведения (либо о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений) объявляется лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной ответственности.

Внесенными изменениями закреплено право полицейского объявлять физическому лицу такое предостережение, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Федеральный закон вступил в силу с 27.10.2019

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 N 41

"Об утверждении Регламента проведения судебного примирения"

Установлен порядок проведения процедуры судебного примирения.

Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учетом интересов сторон.

Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение позиций сторон по делу, выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата примирения.

Судебное примирение может проводиться на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных федеральных законов.

Судебное примирение сторонами не оплачивается.

Порядок судебного примирения определяется сторонами по согласованию с судебным примирителем с учетом положений процессуального законодательства и утвержденного Регламента.