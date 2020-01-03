Будьте бдительны

Чтобы избежать пожаров, Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям призывает обратить внимание на следующие меры безопасности: изолировать деревянные части от горячих печей и дымоходов; не эксплуатировать неисправные печи с трещинами, прогарами; не оставлять без присмотра топящиеся печи; не поручать розжиг и поддержание огня детям; не сушить на печи вещи и сырые дрова.

В преддверии Нового года также напоминаем простые правила по установке новогодней елки: не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи елки; не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду; не используйте для украшения ёлки вату, легковоспламеняющие игрушки, свечи и бумагу; не стоит обкладывать основание елки ватой, а также маскировать ею электропровода.

Перед тем, как повесить электрическую гирлянду на елку, ее нужно проверить: электрические гирлянды должны иметь сертификат соответствия; уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду.