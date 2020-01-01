В 2020 году жители Башкортостана будут отдыхать 121 день

«По Трудовому кодексу нерабочий праздничный день, выпадающий на субботу или воскресенье, переносится на ближайший рабочий день, — напомнил председатель Госсобрания Константин Толкачев. — 4 и 5 января — суббота и воскресенье. Но переноситься выходные будут не на 9 и 10 января, а на 4 и 5 мая. Соответствующая норма прописана в Постановлении Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 875 “О переносе выходных дней в 2020 году”. Такое распределение выходных дней представляется более рациональным. В январе мы и так отдыхаем восемь дней, а вот в мае “лишние” два дня не помешают ни садоводам, ни любителям отдыха на природе, ни семьям с детьми».

Спикер республиканского парламента отметил, что в Башкортостане нерабочих праздничных дней больше, чем в целом по России.

«В дополнение к установленным в Российской Федерации праздникам в Башкортостане имеется еще три праздничных дня, — сказал Константин Толкачев. — По закону “О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан” нерабочими днями являются День Республики, отмечаемый 11 октября, а также мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам,которые в следующем году приходятся на 24 мая и 31 июля, соответственно».

Председатель парламента призвал жителей Башкортостана использовать выходные с пользой для здоровья и семьи.