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Общество
28 Июня 2019, 13:09

Семинар по профилактике детского суицида

В середине июня в Нефтекамске состоялся двухдневный семинар по профилактике детского суицида

на тему: «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и деструктивного поведения: эффективные методы профилактики и практической помощи», в котором приняли участие представители северо-западной зоны Республики Башкортостан: Аскинского, Балтачевского, Бирского, Благовещенского, Бураевского, Караидельского, Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского, Татышлинского, Янаульского районов, городов Агидель, Нефтекамск. Мишкинский район представили главный специалист по делам молодежи администрации МР Мишкинский район О. Биктубаева, ответственный секретарь КДН и ЗП Л. Карамутдинова, заведующая сектором опеки и попечительства администрации И. Михайлова, заведующая ГБУ РБ Северо-западный МЦ «Семья» отделение в Мишкинском районе М. Николаева.



На семинаре освещались важнейшие практические вопросы помощи суицидиентам, профилактике суицидов и поственции суицидального поведения, были продемонстрированы реальные инструменты для профилактики суицидов и объяснялись технологии их использования. В ходе семинара — представили книги и фильмы по профилактике суицида. Руководитель семинара, кризисный психолог М. Хасьминский не только поделился опытом, но и ответил на все интересующие присутствующих вопросы.


По итогам семинара участникам были вручены соответствующие сертификаты.
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