В Мишкинском районе на месте деревни Константиновка прошел праздник Троицы

Стало доброй традицией собираться на праздник на территории бывшей деревни Константиновка, куда ежегодно съезжаются с разных городов и сел люди, чьи корни вышли отсюда. Притягивает их не только родная земля, земля предков, но и здание церкви, памятника историко-культурного наследия начала XX века. Здесь создалась определенная общность со своими активистами, организовавшими сбор средств, на которые восстанавливается здание. Вот и 16 июня, собравшись (и земляки, и раевцы, и чураевцы), твердо решили продолжить начатое дело, ибо в таком большом важном деле укрепляется единство духа, мыслей, человек становится добрее.