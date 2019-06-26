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Общество
26 Июня 2019, 12:47

В Мишкинском районе на месте деревни Константиновка прошел праздник Троицы

Население сельского поселения Чураевский сельсовет немногочисленное, но очень сплоченное. Умеют чураевцы и трудиться, и веселиться.

Весело и с пользой проводится у нас и праздник Троицы, который называют всенародным, так как отмечают его и марийцы, и русские.


Стало доброй традицией собираться на праздник на территории бывшей деревни Константиновка, куда ежегодно съезжаются с разных городов и сел люди, чьи корни вышли отсюда. Притягивает их не только родная земля, земля предков, но и здание церкви, памятника историко-культурного наследия начала XX века. Здесь создалась определенная общность со своими активистами, организовавшими сбор средств, на которые восстанавливается здание. Вот и 16 июня, собравшись (и земляки, и раевцы, и чураевцы), твердо решили продолжить начатое дело, ибо в таком большом важном деле укрепляется единство духа, мыслей, человек становится добрее.



Программа праздника была обширной: это и выступление главы СП Чураевский сельсовет Г. Саймулуковой, и мудрая речь представителя Бирской епархии, и творческий конкурс самодеятельных артистов с самодельными призами (изящные лапти всех размеров, сделанные руками земляка Л. Карпова), и хороводы, и дискотека, и игры, и чаепитие. Собиравшиеся веселились от души, а за общим столом, где чай наливался из дымящегося самовара, разговор шел о том, как хорошо собираться вместе. Жаль только, что пошел дождь, и игры, прогулку по окрестностям пришлось отменить.


Хотя люди поспешно покинули благодатную малую родину, каждый из них унес в душе частичку душевного тепла и атмосферу праздника.
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