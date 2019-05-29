Приглашаем на «Чистые берега Евразии»

На очистку прибрежных зон водоемов во многих странах мира выйдут тысячи экоактивистов. В Мишкинском районе очистка берегов малых рек и водоемов будет проходить по следующим водным объектам: р. Иняк — с. Мишкино, озеро Чуртан-Куль — д. Янагушево, ООПТ Наратсаз — д. Сабаево, пруды в деревнях Большие Шады, Малые Шады, Старокульчубаево, Иштыбаево, ООПТ Луковая роща — д. Бабаево, Куван-Энер — д. Ирсаево, р. Шадинка — д.Чебыково. Присоединяйтесь! В этот день вы сможете проявить себя и отдать дань природе!