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Общество
29 Мая 2019, 16:00

Приглашаем на «Чистые берега Евразии»

5 июня в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды состоится международная акция «Чистые берега Евразии», инициатором и организатором которой выступает Международная ассоциация озерных регионов (МАОР).

На очистку прибрежных зон водоемов во многих странах мира выйдут тысячи экоактивистов. В Мишкинском районе очистка берегов малых рек и водоемов будет проходить по следующим водным объектам: р. Иняк — с. Мишкино, озеро Чуртан-Куль — д. Янагушево, ООПТ Наратсаз — д. Сабаево, пруды в деревнях Большие Шады, Малые Шады, Старокульчубаево, Иштыбаево, ООПТ Луковая роща — д. Бабаево, Куван-Энер — д. Ирсаево, р. Шадинка — д.Чебыково. Присоединяйтесь! В этот день вы сможете проявить себя и отдать дань природе!
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