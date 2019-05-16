В Мишкинском районе хотят установить памятный знак морякам

Есть такое понятие как «русская душа», отличающаяся своей добротой и широтой, но есть еще и понятие «морская душа», ассоциируемая с тельняшкой, как символом мужества и силы.

Моряки заслуженно гордятся своими флотскими традициями мужества, чести, верности присяге, долгу и Родине, которые бережно передаются из поколения в поколение, служа примером для молодежи. И не случайно в свой праздник моряки собираются вместе, вспоминают морскую службу, своих боевых товарищей, делятся своими воспоминаниями о флоте, думают о будущем. К сожалению, в нашем районе сегодня нет еще такого места, которое бы притягивало всех моряков, объединяло и служило символом славы и доблести моряков, гордости за причастность к морскому братству. И это вызвало желание собраться морякам всем вместе, сделать что-то свое, близкое, морское, по примеру «афганцев» и пограничников, которые уже установили свои памятные знаки.

Задача, как оказалось, непростая. Но моряки не привыкли отступать и избегать трудностей. На организационном собрании единогласно было принято решение объединиться всем морякам и установить в селе Мишкино на территории военного комиссариата свой памятный знак. Как общий морской символ для всех, кто имел честь служить на флоте, для подводников, надводников, военнослужащих морчастей погранвойск, морской авиации, морских пехотинцев, морской береговой охраны и всех тех, кто служил под Андреевским флагом и флагом ВМФ. В короткие сроки была создана инициативная группа. Откликнулись не только моряки, но и простые граждане нашего района. Ведь у многих наших земляков в семье отец, брат или сын служили или служат сегодня на флоте. Замечательно и то, что эта идея сплотила в одно целое разное поколение моряков, а также офицеров и мичманов, курсантов и контрактников. Ведь память о службе каждому дорога, и мы хотим сохранить и приумножить эту память, а также передать ее будущим поколениям.

Обращаемся ко всем, кто неравнодушен к флоту, предлагаем присоединиться к нам, и всем вместе реализовать эту идею — проект «Установление памятного знака морякам, Отечеству служившим». Чтобы присоединиться к проекту для участия или оказания помощи, можно позвонить в инициативную группу WhatsApp «Моряки Мишкинского района» по номеру 8–917–7774519.