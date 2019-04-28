Не жги сухую траву

Палы не несут никакой пользы — исключительно вред, причем как здоровью жителей, так и природе, сельскому хозяйству.







Миф № 1 Выжигание прогревает почву. На самом деле почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект от такого «прогревания» оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.







Миф № 2 Выжигание обогащает почву золой. Пожар не добавляет ничего нового: минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы (летом, в тепле, она разлагается быстро). Лишь в сухих степях, где сухая трава может сохраняться много лет, пожар способен незначительно обогатить почву доступными для растений минеральными питательными веществами — но исключительно за счет будущего, поскольку травяной пожар лишь изменяет доступность этих элементов, но не их количество в экосистеме.







Миф № 3 Трава быстрее и лучше растет. Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и невыжженные участки кажутся серыми — в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.







1. Травяные палы наносят непоправимый вред природе







Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах. Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т. д. Значительная часть защитных лесов и лесополос, погибла от травяных пожаров.







От ежегодных палов природные экосистемы беднеют, сокращается биологическое разнообразие. При сильном травяном пожаре гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы — кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.







Особенно опасны весенние палы в местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, гнездящихся на земле или на низких кустарниках. Многие виды растений также с трудом переживают травяные пожары — особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию. Травяные палы являются источниками выбросов в атмосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и травяные, усугубляют так называемый «парниковый эффект», который приводит к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.







2. Палы наносят вред здоровью и жизни человека



Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень вреден для здоровья, и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от таких пожаров (главным образом твердых частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в атмосфере) вызывает целый спектр заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также рост детской смертности.







3. Травяные палы вредят сельскому хозяйству



Пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. При пожарах теряются азотные соединения (основная часть связанного азота высвобождается в атмосферу), и мертвое органическое вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений. Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость. Также, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии — скрепленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени.







Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения — в то время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем.







Более того, при выявлении нарушений требований пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебном участке либо травы предусмотрена административная ответственность в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях виде штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 6000 до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.



Д. Газизов, государственный инспектор Мишкинского и Караидельского, Аскинского районов по пожарному надзору

