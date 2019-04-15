Более 5,5 тысяч человек в Башкортостане изъявили желание получить господдержку при подключении цифрового ТВ

Вся страна живет в ожидании положительных изменений в связи с переходом 3 июня «на цифру». Ведь с подключением цифрового вещания у телезрителей появится возможность смотреть 20 каналов и слушать три радиостанции совершенно бесплатно. Приятной новостью стало и то, что по поручению врио Главы республики Радия Хабирова отдельным категориям граждан (пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущим семьям с детьми, получающим пособие на ребенка) будут компенсированы затраты на покупку приемников цифрового телевидения и установлены спутниковые антенны в зонах отсутствия цифрового телесигнала.

В Башкортостане уже более 5,5 тысячи человек обратились за господдержкой для приобретения и установки оборудования для цифрового телевидения. По словам руководителя агентства по делам печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова, к цифровому вещанию подключено 52 660 домохозяйств, осталось подключить 10 358.

С частичным покрытием или без него в Мишкинском районе находятся такие населенные пункты как Каргино, Байтурово, Терекеево, Красный Ключ, Кигазытамаково, Ленинское, Староарзаматово и Старонакаряково. С жителями деревень были проведены разъяснительные работы.