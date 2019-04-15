Более 5,5 тысяч человек в Башкортостане изъявили желание получить господдержку при подключении цифрового ТВ

Вся страна живет в ожидании положительных изменений в связи с переходом 3 июня «на цифру». Ведь с подключением цифрового вещания у телезрителей появится возможность смотреть 20 каналов и слушать три радиостанции совершенно бесплатно. Приятной новостью стало и то, что по поручению врио Главы республики Радия Хабирова отдельным категориям граждан (пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущим семьям с детьми, получающим пособие на ребенка) будут компенсированы затраты на покупку приемников цифрового телевидения и установлены спутниковые антенны в зонах отсутствия цифрового телесигнала.
В Башкортостане уже более 5,5 тысячи человек обратились за господдержкой для приобретения и установки оборудования для цифрового телевидения. По словам руководителя агентства по делам печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова, к цифровому вещанию подключено 52 660 домохозяйств, осталось подключить 10 358.
С частичным покрытием или без него в Мишкинском районе находятся такие населенные пункты как Каргино, Байтурово, Терекеево, Красный Ключ, Кигазытамаково, Ленинское, Староарзаматово и Старонакаряково. С жителями деревень были проведены разъяснительные работы.
На сегодняшний день от жителей Мишкинского района поступило 81 заявление на установку спутникового оборудования. По 19 адресам они уже установлены, 15 человек ждут установки на днях. Монтаж цифрового оборудования идет полным ходом. К положенному сроку «цифра» войдет в каждый дом.